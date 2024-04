Tudi v moškem državnem odbojkarskem prvenstvu se začenjajo boji za odličja. V finalu si bosta nasproti stala večna tekmeca ACH Volley, ki se poteguje za 20. naslov, in Calcit Volley, ki bo skušal do naslova priti prvič po 21 letih. Prva tekma bo v četrtek ob 18.00 v dvorani Tivoli. Za tretje mesto se bodo merili odbojkarji i-Vent Maribor in Panvita Pomgrad, prva tekma bo danes ob 19.00 v dvorani Tabor. V finalu igrajo na tri zmage, bron pa bo osvojil tisti, ki bo zmagal dvakrat.

V finalu državnega prvenstva za moške bomo tudi tokrat spremljali odbojkarje ACH Volleyja Ljubljana in Calcit Volleyja. Ne glede na to, da so Ljubljančani redni del prvenstva zaključili na prvem mestu in bodo finalno serijo začeli pred domačimi gledalci, je favorita nehvaležno napovedati, tehtnica je celo nagnjena v smer Kamničanov.

ACH Volley, ki je v sezono vstopil v pomlajeni postavi, prave sinergije v moštvu še ni našel, pred tedni je posegel po trenerski menjavi, ko je Radovana Gačiča zamenjal Matjaž Hafner, prav tako pa so po pozitivnem dopinškem testu v klubu zahvalili Danijelu Koncilji.

"Mi ne bežimo od tega, sam se dobro zavedam, kaj od nas zahtevajo delodajalci, jasno pa je, da nas čaka težka naloga in napet dvoboj." Foto: www.alesfevzer.com

"Težav je bilo veliko, a kakršenkoli je, je ACH vedno favorit. Mi ne bežimo od tega, sam se dobro zavedam, kaj od nas zahtevajo delodajalci, jasno pa je, da nas čaka težka naloga in napet dvoboj," je pred začetkom finala dejal trener ACH Volleyja Hafner.

"Ne vemo, kakšen bo rezultat, ne vemo, koliko tekem bo v finalni seriji, ne vemo, kako je z ACH Volleyjem, ki ima novega trenerja, ostali so brez Koncilje, kolikor vem, je poškodovan tudi Šen, tako da niti ne vemo, kaj lahko od njih pričakujemo. Zagotovo bodo v njihovi igri določene spremembe. Če bomo igrali vsaj na 80, 90 odstotkih svojih sposobnosti, mislim, da imamo dobre možnosti, da se z Ljubljančani najmanj enakovredno borimo za naslov državnega prvaka," pa je pred začetkom finalne serije v klubski mikrofon dejal trener Kamničanov Mladen Kašić.

Kamničani lovijo tretjo letošnjo lovoriko in prvi naslov državnega prvaka po letu 2003. Foto: www.alesfevzer.com

Njegovi varovanci so v tej sezoni pri dveh lovorikah – osvojili so slovenski pokal in srednjeevropsko ligo – zdaj pa bodo napadali prvi naslov Kamnika po več kot dveh desetletjih. Prvaki so bili zadnjič leta 2003. Na drugi strani ACH Volley lovi 20. naslov, nepremagljiv je bil vse od 2004/05, izjema je bila le sezona 2020/21, ko so slavili Mariborčani.

"Gledamo le nase in kako je z našimi igralci. Kot rečeno, zadeve se dobro razvijajo, igralci držijo skupaj, imamo kolektiv, ki želi osvojiti tretjo lovoriko. Težko je reči, ali bomo v tem uspeli, pomembno je, da so igralci pripravljeni in da bodo naredili vse, kar je možno, da tudi ta cilj uresničijo," še dodaja Kašić.

Za bron se bodo pomerili odbojkarji i-Vent Maribior in Panvita Pomgrad.

1. DOL, moški, finale in tekma za 3. mesto, prvi tekmi Četrtek, 18. april Sreda, 17. april

1. DOL, zaključni boji: Finale ACH Volley - Calcit Volley /0:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage

datumi finalnih tekem: 18., 21., 24., 27.*, 30.* april (*če bo treba) Tekme za bron i-vent Maribor - Panvita Pomgrad /0:0/



//razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

datumi tekem: 17., 20., 24.* april (*če bo treba)