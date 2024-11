Kamničankam ponovitev lanskega finala

Aktualne državne prvakinje, odbojkarice Calcita Volleyja, na začetku sezone niso bile najbolj prepričljive, po 11. krogu državnega prvenstva pa so vendarle lahko boljše volje. V Mariboru so namreč dobile derbi proti OTP Banki Braniku, z zmago 3:0 so se Štajerkam na najboljši možni način oddolžile za poraz v Kamniku.

Tekmic sicer niso nadigrale, v vseh treh nizih je odločalo nekaj točk.

V prvem nizu so Kamničanke, ki s igrale brez obolele Sare Hutinski in lažje poškodovane Maše Pucelj, najprej zapravile vodstvo 11:3, reševale pa so se v končnici po izidu 22:22, ko so rešile nekaj žog v obrambi in bile zanesljive v napadanih akcijah.

Tudi v drugem nizu so na začetku že zanesljivo vodile, pa prednost spet zapravile. Po vodstvu z 18:17 pa so prišle do štirih zaporednih točk, kar je zadostovalo za zmago, potem ko so se domače približale na 22:24, je niz vendarle zaključila razpoložena Anja Maček, na koncu s 15 točkami najučinkovitejša igralka tekme.

Junakinja tretjega niza je bila Asja Šen, ki je po izidu 13:13 pokazala nekaj odličnih servisov, dosegla tudi dva zaporedna asa za vodstvo 17:13. Ob koncu so se Štajerke spet približale na 22:24, tekmo pa je končala napaka domače sprejemalke Sonje Danilović.

"Ne glede na to, da so nas v prvem nizu domačinke po našem visokem vodstvu ulovile, v ekipi ni bilo panike. Ves čas smo na igrišču stali čvrsto, v napadu smo bili presenetljivo dobri, prav tako nismo naredili veliko lastnih napak, vendar to še vedno ni to, kar si želim. Po tekmi sem igralkam dejal, da upam, da so z današnjo zmago naredile temelj, na katerem moramo nadaljevati sezono, čeprav je že december. Če bodo to razumele, bo v redu, če pa bodo zaradi te zmage evforične, to ne bo dobro. Vsekakor je zmaga dobrodošla, že iz psihološkega vidika, ampak zdaj moramo na tem temelju graditi in delati naprej," je po tekmi dejal trener Calcita Bruno Najdič.

Mariborčanke, ki so že v prejšnjem krogu oddale točko v Radovljici, še vedno ostajajo na prvem mestu, a ekipi sta zdaj točkovno izenačeni.

Tretje in četrto mesto sta potrdili ekipi Luke Koper in Sipa Šempetra. Koprčanke so z razpoloženo Nino Đukić, ki je dosegla 22 točk, s 3:1 zmagale v Novi Gorici, Savinjčanke so bile na krilih Darje Eržen, prispevala je 19 točk, gladko porazile Radol'co Volley.

Ankaran je brez posebnih težav zmagal v Grosupljem.

