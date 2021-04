Kamničani po novi zmagi potrdili končno tretje mesto

Odbojkarji Calcita Volleyja so bili tudi na drugi tekmi boja za tretje mesto 1. DOL boljši od Salonita in si okoli vratu nadeli bronasto odličje. Tako kot na prvi tekmi v Kanalu Salonitu tudi na drugi tekmi niso prepustili niti niza.

Tako kot na prvi tekmi v Kanalu tudi tokrat dvomov o zmagovalcu ni bilo. Kamničani so še enkrat pokazali, da so boljša ekipa, da najboljše tri ekipe prvenstva izstopajo, za Salonit pa obstaja tolažba, da je najboljši v drugi kakovostni skupini.

Kamničani so že na začetku pokazali, da ne mislijo dopustiti tekmecem, da se serija podaljša. Po asu Jana Brulca in blokih Mitje Gasparinija ter Dika Puriča so povedli s 4:0, prednosti pa niso izpustili iz rok.

Delni izid 6:1 in vodstvo 16:10 je zadostovalo, da so Kamničani mirno dobili tudi drugi niz, v tretjem pa so gosti povsem popustili in osvojili vsega 14 točk.

Gasparini je bil s 14 točkami najučinkovitejši igralec tekme, dosegel je tudi tri ase.