Bo mariborska pravljica dobila nadaljevanje?

Mariborčani so veliko presenečenje letošnjega prvenstva. Foto: Facebook OK Maribor

Začenjajo se boji za finalni vstopnici. Na prvi tekmi prvega polfinala se bosta danes (20.00) v Kamniku udarila Calcit Volley in Maribor. Čeprav so Štajerci po rednem delu zasedli drugo mesto, so Kamničani še vedno favoriti v tem paru. V sredo bosta prvo tekmo odigrala tudi Salonit Anhovo in ACH Volley.

"Pogovarjamo se o drugem velikanu slovenske odbojke takoj za ACH, tudi po proračunu ter številu kakovostnih igralcev in reprezentantov. To bo torej obračun naše mladosti, srčnosti in borbenosti z njihovimi izkušnjami. Verjamem, da se bomo prikazali v najboljši mogoči luči in dali vse od sebe. Vsekakor gremo v Kamnik po ugoden rezultat. Vemo tudi, da sta po novem sistemu letos samo dve tekmi in ob 1:1 v zmagah odloča zlati niz, ki je nekakšna tombola. Veselimo se tudi, da nas bodo v Kamniku ponovno spremljali naši zvesti navijači," pred nocojšnjo tekmo razmišlja trener Maribora Sebastijan Škorc, ki se še kako dobro spominja, kako so pred mesecem dni v dvorani Tabor s 3:0 razbili Kamnik.

Kamničani pravijo, da so se dobro spočili. Foto: CEV

"Po tekmi z Mariborom smo imeli kar nekaj časa, da smo se spočili, predvsem pa, da smo lahko normalno trenirali in popravili svoje napake, saj za to v času peklenskega ritma tekem ni bilo časa. Že na zaključnem turnirju Mevze se je videlo, da se vračamo v formo, mislim pa, da smo to potrdili tudi na obeh tekmah s Kranjčani, zato z optimizmom čakamo na morda najpomembnejši tekmi v letošnji sezoni," na ugoden razplet upa 29-letni Aleksandar Ivković, organizator igre kamniške ekipe.

Tako kot Mariborčani na veliko senzacijo upajo tudi pri Salonitu, a njihova naloga bo še veliko težja. Prva tekma med ACH Volleyjem in Salonitom bo v Kanalu v sredo.