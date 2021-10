Šempetranke z zmago nad prvakinjami na vrh

Branilke naslova državnih prvakinj iz Kamnika, ki so sredi tedna obstale v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, so v derbiju kroga DP z 0:3 izgubile s Šempetrankami, ki so z novo zmago skočile na vrh. Odbojkarice Krima so zanesljivo ugnale Grosuplje in so prav tako pri treh zmagah, do tretje so prišle tudi Ankarančanke. Podprvakinje Mariborčanke so na gostovanju pri GEN-I Volley slavile s 3:0, v vseh nizih je bilo v zaključku zelo tesno.

Šempetranke so tudi lani prvakinjam v Kamniku zadale edini poraz v prvenstvu, zmagale so s 3:2, tokrat pa je bila njihova zmaga bolj prepričljiva. Največ zaslug za to ima domači trener Gregor Rozman, ki je po porazu v kvalifikacijah lige prvakinj proti ukrajinskemu Prometeju najboljšim ponudil nekaj odmora. Tekmo so tako odigrale mlade igralke, ki pa niso upravičile zaupanja in so morale priznati premoč tekmicam, če bi v tretjem nizu izkoristile zaključno žogo, bi se tekma lahko končala tudi drugače.

"Nismo igrali dobro, nismo delali tistega, kar smo se dogovorili. Ne glede na to, katera je nocoj začela in katera jo je končala, ekipa je sestavljena iz štirinajstih igralk, mi pa nismo bili pravi. Šempetranke so bile boljše in so zasluženo zmagale. Morali bomo še veliko trenirati, se veliko učiti. Ta poraz je opomin za naprej, kajti zadeve se tako ne peljejo. Del krivde za poraz lahko pripišem tudi sebi, ker sem zastavil tekmo, kot sem jo," je po tekmi dejal domači trener Rozman.

Mariborčanke zbrane v tesnih zaključkih nizov

Tudi Nova KBM Branik, na papirju največji konkurent Kamničankam, v četrtem krogu ni imela lahkega dela, kljub temu, da je zmagala s 3:0. Prav vsi nizi so se odločili v končnici, svoje priložnosti so imele tudi gostiteljice.

V prvem nizu so Novogoričanke vodile s 23:22, nato pa tekmicam dovolile tri zaporedne točke. Na začetku drugega niza so vodile s 7:1, pa pred končnico še 21:16. Imele so tudi zaključno žogo, toda Lara Rituper je s servisom žogo poslala v mrežo, nato je točko dosegla Taja Gradišnik Klajšček, s 16 točkami najučinkovitejša mariborska igralka, niz pa je z blokom zaključila Brina Bračko, ki je v statistiko vpisal pet blokov.

Še najlažje so Štajerke do zmage prišle v tretjem nizu, toda tudi v njem so v prvi polovici ves čas zaostajale, po asu Neli Goršek, z 19 točkami najučinkovitejše igralke, tudi s 5:10.