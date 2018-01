ACH Volley dobil derbi: prednost znaša že 16 točk!

1. DOL, moški, 13. krog

Odbojkarji ACH Volleyja tudi po tretji tekmi s Calcit Volleyjem v tej sezoni ostajajo gospodarji slovenske scene. Tako kot v finalu pokalnega tekmovanja in na obračunu srednjeevropske lige so tudi v 13. krogu 1. DOL prepričljivo osvojili dve točki.

Ljubljančani so zabeležil trinajsto zmago in so neporaženi na vrhu razpredelnice z devetintridesetimi osvojenimi nizi in dvema izgubljenima - drugouvrščeni Salonit Anhovo je pri devetih zmagah in treh porazih ter 28:18 v nizih - Calcit pa je padel na 53,8 odstotke oziroma 7:6.

V prvem nizu so gostje povedli s 13:7, ob drugem tehničnem odmoru so vodili za sedem točk, niz pa so osvojili z blokom Jan Pokeršnik.

Drugi je bil bolj izenačen, domači pa so imeli celo žogo za 1:1. Niso jo znali izkoristiti, gostje pa so preko Sergeja Babkova povedli z 2:0.

Nesrečno izgubljeni drugi niz ni negativno vplival na kamniško ekipo, ki je v tretjega vstopila odločno in po dveh uspešnih napadih Primoža Vidmarja povedla z 10:4. Na drugi tehnični odmor so varovanci Gašperja Ribiča po zaslugi Jureta Okrogliča, ki bo v soboto slavili svoj 21. rojstni dan, odšli s tremi točkami prednosti, z dvema blokoma Matica Videčnika, še lani igralca Calcit Volleyja, pa sta bili ekipi na 16. točki že skupaj. V nadaljevanju so Ljubljančani dosegli štiri zaporedne točke za vodstvo z 20:16, tekmo pa je končal izkušeni Babkov.

1. DOL, moški, 13. krog: Torek, 23. januar:

Calcit Volley : ACH Volley 0:3 (-17, -25, -19)

Okroglič in Pereira 11, Vidmar 10; Babkov 13, Videčnik 10 Sobota, 27. januar:

Krka - Hoče

Maribor - Salonit Anhovo

Panvita Pomgrad - Triglav Kranj

GEN-I Volley - Črnuče