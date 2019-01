Izkušnje boljše od mladosti

Izkušenejše Kamničanke so v prvem nizu do najvišje prednosti prišle po napadu Tine Kaker za 22:9, njihove tekmice so z delnim izidom 6:0 svoj zaostanek znižale na sedem točk, a so članice prve ekipe hitro zaustavile nalet.

Bolj izenačen je bil drugi niz, v katerem so na servis Sare Valenčič in dvema zaporednima točkama Nine Kotnik mlajšim tekmicam pobegnile za tri točke (9:6). Toda na servis Žive Javornik ter ob razigrani Zali Krašovec so mlade Kamničanke prišle do treh točk prednosti (13:10), vodile pa so tudi še z 18:17. V končnici niza so prišle do izraza večje izkušnje in presenečenja ni bilo.

Tudi v tretjem nizu so bile dolgo v vodstvu odbojkarice druge ekipe in povedle z 10:7. S tremi točkami so vodile še pri izidu 15:12, toda sledil je preobrat, s sedmimi zaporednimi točkami na servis Nine Kotnik, ki je dosegla tudi tri ase, pa je bila tekma dokončno odločena.

1. DOL, ženske, 12. krog: Četrtek, 17. januar:

Calcit Volley : Calcit Volley II 3:0 (16, 22, 16) Sobota, 19. januar:

16.30 Luka Koper - GEN-I Volley

18.00 Nova KBM Branik - Roto-Kema Puconci

19.00 Ankaran Hrvatini - Ljutomer Sreda, 6. februar:

19.00 Formula Formis - SIP Šempeter