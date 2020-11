Kamničani uspešni v Murski Soboti, bodo Kanalci prekinili sanjski niz Maribora?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničani so prišli še do osem prvenstvene zmage. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarji Calcita Volleyja so na prvi tekmi 12. kroga 1. DOL za moške v Murski Soboti premagali Panvito Pomgrad in se povzeli na drugo mesto. Preostale tri tekme bodo v soboto. ACH Volley odhaja v Novo mesto, Hočani gostijo Hišo na kolesih, izjemen obračun pa se pričakuje v Kanalu, kjer bo na sporedu bitka med Salonitom in Mariborom. Slednji lovijo že 11. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih.