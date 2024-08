Danes bodo plesale kroglice na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu. Malce po 14. uri bo opravljen žreb zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. V njem bi lahko nastopili kar trije slovenski klubi. To so prvaki Celjani, če bi jim spodletelo v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti irskemu Shamrock Rovers, in Maribor ter Olimpija. Večna slovenska tekmeca bi morala pred tem preskočiti oviro v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer ju čakata srbska Vojvodina in moldavski Šerif. Uefa je skrčila seznam na pet morebitnih tekmecev. Zmaje bi čakal bolj ugoden tekmec, saj bi imeli status nosilca, vijolice pa bi lahko doletel tudi spopad z najbolj neugodnim kandidatom, dvakratnim evropskim prvakom Chelseajem.