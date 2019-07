V Podčetrtek prihajajo evropski prvaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobovec Pivovarna Kozel bo v glavnem delu lige prvakov na turnirju v Podčetrtku igral proti portugalskemu Sportingu, ki je evropski klubski prvak, srbskemu Ekonomcu in Mostarju SG iz Bosne in Hercegovine.

Slovenski državni prvak v futsalu Dobovec Pivovarna Kozel bo v glavnem delu lige prvakov na turnirju v Podčetrtku igral proti portugalskemu Sportingu, ki je evropski klubski prvak, srbskemu Ekonomcu in Mostarju SG iz Bosne in Hercegovine. Tako je določil današnji žreb na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu

"Z žrebom sem zadovoljen. Iz prvega bobna smo hoteli Barcelono ali Sporting, dobili smo kar evropskega klubskega prvaka. V skupini sta še Ekonomac in Mostar, skupaj sestavljamo 'balkansko skupino'. Vsi bomo iskali pot do elitnega dela lige prvakov. Mislim, da lahko igramo z obema ekipama, tako Ekonomcem kot Mostarjem. Ker je skupina privlačna, bo vse tri dni polna dvorana v Podčetrtku. Želim si, da se prebijemo v elitni del in upravičimo sestavo ekipe," je dejal kapetan Rok Mordej.

Želimo v elitni del lige prvakov

Trener Kujtim Morina je opozoril, da je skupina zahtevna. "Gostili bomo evropskega prvaka. K nam prihaja tudi srbski Ekonomac, ki ga v svoji karieri še nisem premagal, zato bom imel dodaten motiv. Ekonomac ima odlično ekipo in izvrstne igralce. Prav tako to velja za Mostar, ki ima v svoji ekipi kakovostne igralce iz regije. Realno vsi pričakujejo, da lahko premagajo vsakogar. Tudi sam verjamem v moje igralce, ki se vedno izkažejo, ko je to najbolj potrebno. Ne skrivamo ambicij: želimo v elitni del lige prvakov," pa je povedal Morina.

V glavnem delu lige prvakov bo igral tudi hrvaški državni prvak Makarska, njegova člana sta slovenska reprezentanta Igor Osredkar in Matej Fideršek.

Tekmovanje se bo sicer začelo s predkrogom, ki bo med 27. avgustom in 1. septembrom. Prvaki devetih skupin se bodo uvrstili v glavni del tekmovanja. Glavni del bo trajal od 8. do 13. oktobra, v elitni del se bo uvrstilo 16 ekip.

Liga prvakov, predkrog: - skupina A: Kampuksen Dynamo, Toulon Elite, KF Tiran, SMS Viimsi*

- skupina B: Lokomotiv Daugavpils, Škupi 1927*, Cardiff University, Encamp

- skupina C: Futsal Klub Csikszereda, Futsal Minerva, AEK Futs Club*, Blue Magic FC Dublin

- skupina D: Pinerola Brastislava, Omonia Nicosia*, Gazi Üniversitesi, Vaengir Jupiters

- skupina E: TSV Weilimdorf, Allstars Wiener Neustadt*, Racing Futsal Luxembourg*, Sparta Belfast

- skupina F: Luxol St. Andrews, Sjarmtrollan Idrettslag*, Dinamo Chisinau, Fiorentino

- skupina G: Hovocubo*, London Helvecia, Lynx FC, PYF Saltires

- skupina H: Georgians, Varna City*, Maccabi Nahalat Yitzhak Tel-Aviv

- skupina I: Leo Futsal Club, Futsal Gentofte, KMF Titograd* Liga prvakov, glavni del: * A (iz tega dela skupin glavnega dela napredujejo v elitni del po tri ekipe):

- skupina 1: Sporting CP, Ekonomac Kragujevac, Dobovec*, Mostar SG

- skupina 2: Benfica, Halle Gooik*, Araz Naxcivan, Kherson

- skupina 3: Barca, Ayat, Tjumen, Vytis*

- skupina 4: Kairat Almaty, Murcia FS, Sport Club KPRF, Berettyoufalu* * B (iz tega dela skupin glavnega dela napreduje v elitni del po ena ekipa):

- skupina 5: Record Bielsko-Biala, Sparta Praga*, zmagovalec predkroga v skupini C, zmagovalec predkroga v skupini F

- skupina 6: Novo Vrijeme Makarska*, zmagovalec predkroga v skupini B, zmagovalec predkroga v skupini D, zmagovalec predkroga v skupini I

- skupina 7: Stalitsa Minsk*, Liburn, zmagovalec predkroga v skupini G, zmagovalec predkroga v skupini A

- skupina 8: Pesaro, Uddevalla*, zmagovalec predkroga v skupini H, zmagovalec predkroga v skupini E * Opomba: * - gostitelji turnirjev

