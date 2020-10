Šest Slovencev čaka nasprotnike, kdo bo najboljši?

Medtem ko si je četverica Jan Oblak, Josip Iličić, Samir Handanović in Kevin Kampl nastop v skupinskem delu zagotovila že po uvrstitvah v državnem prvenstvu, je to po vročih kvalifikacijah uspelo še Benjaminu Verbiču in Mihi Blažiču. Slovenski predstavniki so razporejeni v drugem, tretjem in četrtem kakovostnem bobnu, kar pomeni, da bi si lahko kar trije delili skupino.

Vse nagrade za Bayern? Žreb skupin pa ne bo edina naloga Uefe. Podelili bodo tudi nagrade za najboljše v pretekli sezoni. Za nogometaša leta kandidirajo Kevin De Bruyne iz Manchester Cityja ter Robert Lewandowski in Manuel Neuer iz Bayerna, zmagovalca lige prvakov in evropskega superpokala. Za trenerja leta pa kandidirajo Hansi Flick (Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool) in Julian Nagelsmann (Leipzig). Uefa bo ob tem podelila še kopico drugih priznanj, med drugim tudi za vratarja leta, kjer ob Neuerju in Keylorju Navasu (PSG) kandidira tudi slovenski reprezentant Jan Oblak (Atletico Madrid). Ob tem pa bodo podelili še nagrade za igralko leta (Wendie Renard, Pernille Harder, Lucy Bronze), trenerja ženske ekipe, branilca, vezista in napadalca leta v ženski in moški konkurenci ter igralca leta v evropski ligi.

Kakovostni bobni:

Boben 1:

Bayern (Nem)

Sevilla (Špa)

Real Madrid (Špa)

Liverpool (Ang)

Juventus (Ita)

PSG (Fra)

Zenit (Rus)

Porto (Por)

Boben 2:

Barcelona (Ang)

Atletico Madrid (Špa) - Jan Oblak

Manchester City (Ang)

Manchester United (Ang)

Šahtar Doneck (Ukr)

Borussia Dortmund (Nem)

Chelsea (Ang)

Ajax (Niz)

Boben 3:

Dinamo Kijev (Ukr) - Benjamin Verbič

Red Bull Salzburg (Avt)

RB Leipzig (Nem) - Kevin Kampl

Inter (Ita) - Samir Handanović

Olympiacos (Nem)

Lazio (Ita)

Krasnodar (Rus)

Atalanta (Ita) - Josip Iličić

Boben 4:

Lokomotiva Moskva (Rus)

Marseille (Fra)

Club Brugge (Bel)

Borussia Mönchengladbach (Nem)

Istanbul Basaksehir (Tur)

Midtjylland (Dan)

Rennes (Fra)

Ferencvaros (Mad) - Miha Blažič