Znano je, kako huda je poškodba Cristiana Ronalda

Portugalec bo v finalu lige prvakov zagotovo igral

Ko je Cristiano Ronaldo v nedeljo zvečer na Camp Nouu v prvem polčasu poskrbel za izenačenje na 1:1, se je ob tem, ko je izpeljal lepo akcijo Reala, poškodoval, zaradi česar ga v drugem polčasu ni bilo več na igrišču.

Navijači Reala, ki jih konec meseca čaka tekma leta, na kateri bodo njihovi ljubljenci lovili še tretji naslov evropskega prvaka v nizu in četrtega v zadnjih petih letih, so bili zaradi tega v strahu. Pomiril jih je trener Zinedine Zidane že takoj po tekmi, ko je dal, da poškodba najverjetneje ni hujše narave, a ob tem dodal, da bo treba počakati na ponedeljkove podrobnejše zdravniške preglede.

Ronaldo, ki dan po el clasicu ni treniral, jih je prestal in pokazali so, da gre le za lažji zvin gležnja, tako da bo v finalu lige prvakov zagotovo lahko igral.

Portugalski zvezdnik, ki je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zabil kar 43 golov in je s 15 goli tudi najboljši strelec lige prvakov, bo zagotovo izpustil sredin prvenstven obračun proti Sevilli, potem pa naj bi se vrnil v pogon. Petkratni najboljši nogometaš leta na svetu je v zadnjem času že tako ali tako izpuščal prvenstvene tekme in jih od zadnjih šestih odigral le tri. Pa še to samo eno od prve do zadnje minute.