Znane so skupine za olimpijski nogometni turnir

Na sedežu Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v Zürichu so izžrebali skupine za olimpijski turnir v Tokiu. V moški konkurenci bo branilka naslova Brazilija igrala v skupini D proti podprvakinji Nemčiji, Slonokoščeni obali in Savdski Arabiji.

V skupini A so gostiteljica Japonska, Francija, Južna Afrika in Mehika, v skupini B Južna Koreja, Nova Zelandija, Romunija in Honduras, v skupini C pa Egipt, Španija, Argentina in Avstralija.

V ženski konkurenci bo igralo 12 ekip, in sicer bodo v skupini E Japonska, Kanada, Velika Britanija in Čile, v skupini F Kitajska, Brazilija, Zambija in Nizozemska, v skupini G pa Švedska, ZDA, ki je s štirimi naslovi rekorderka, Avstralija in Nova Zelandija.

Na obeh turnirjih bo skupinskemu delu sledil četrtfinale, nato polfinale, tekma za tretje mesto in finale.

Nogometno dogajanje v Tokiu se bo začelo 22. julija oziroma dan pred slavnostnim odprtjem iger.