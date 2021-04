Kar 97 odstotkov navijačev se želi vrniti na tribune

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vladna agencija UK Sport, pristojna za financiranje olimpijskega in paralimpijskega športa v Veliki Britaniji, je v svoji anketi razkrila, da se je 97 odstotkov gledalcev pripravljenih vrniti na športne prireditve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po načrtu britanske vlade o sproščanju ukrepov ob pandemiji covid-19 bodo stadioni in dvorane po državi v prihodnjih mesecih spet odprli vrata.

Leicestrovo nedeljsko zmago v polfinalu pokala FA na Wembleyju nad Southamptonom si je v živo ogledalo 4.000 navijačev. To število naj bi se podvojilo ta konec tedna na finalu ligaškega pokala, v katerem bosta igrala Manchester City in Tottenham, podobno pa naj bi se kmalu začelo dogajati po drugih prizoriščih in v drugih športih.

UK Sport je v raziskavi zajel več kot 50 tisoč navijačev in jih vprašal, ali bi se sproščeno vrnili na velike športne dogodke v prihodnosti. Kar 97 odstotkov jih je temu pritrdilo.

Glavna skrb navijačev je sicer potovanje na dogodke in z njih, češ da bi jih potreba po uporabi javnega prevoza verjetno odvrnila od obiska dogodka.