Znane prve kazni po stadionski tragediji na Javi

V začetku oktobra lani je na indonezijskem otoku Java prišlo do ene najhujših stadionskih tragedij vseh časov.

Katastrofa se je zgodila v provinci Vzhodna Java na tekmi Arema Malang - Persebaya Surabaya. Na nabito polnem stadionu Kanjuruhan je bilo okoli 42.000 ljudi. Vsi so bili navijači Areme. Zaradi ostrega rivalstva med obema ekipama je navijačem prepovedan obisk stadionov drug drugega.

Na tisoče ljudi je po domačem porazu Areme vdrlo na igrišče. Očitno so želeli jezo stresati na igralce in trenerje. Varnostniki in policisti v polni zaščitni opremi so reagirali z množično uporabo solzivca in poskušali navijače odriniti s palicami. Nastal je popoln kaos, ljudje so bežali na vse strani.

Večina žrtev je umrla zaradi pomanjkanja kisika ali pa so bile poteptane, ko so poskušale doseči zasilne izhode. Med mrtvimi je bilo več kot 40 otrok. Na stotine je bilo tudi ranjenih.

Za zdaj sta kazni prejela le glavni organizator tekme in šef varnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sodišče je ob izreku kazni sporočilo, da Haris in Sutrisno nista zagotovila ustreznih varnostnih ukrepov in ukrepov za nadzor množice na stadionu, še poroča indonezijska agencija Antara.

Kazni sta precej blažji od tistega, kar je tožilstvo zahtevalo za oba obtožena: šest let in osem mesecev zapora. Obtoženca sta povedala, da razmišljata o pritožbi na zaporno kazen.

Še vedno pa ni znana odločitev sodišča za tri policiste, ki so jih obtožili, da so ukazali uporabo solzivca na polnem stadionu.

Neodvisna preiskovalna skupina je indonezijskemu predsedniku Joku Widodu predložila poročilo o tragediji, v katerem je navedla, da je za smrtonosni stampedo odgovoren solzivec, ki ga je uporabila policija.