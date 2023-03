Žlogar izbral mlade upe, ki bodo napadali preboj na EP

Nogometna pomlad prinaša tekmovalne izzive tudi za mladinsko izbrano vrsto Slovenije. Četa Antona Žlogarja bo preboj na evropsko prvenstvo do 19 let napadala na Nizozemskem, selektor pa je danes razkril seznam nogometašev, na katere bo računal na turnirju.

Slovenci bodo prvo tekmo odigrali 22. marca, ko se bodo ob 16. uri pomerili z Belgijo, tri dni zatem pa bo ob 12. uri odigran še obračun z Italijo. Izbrance selektorja Antona Žlogarja najmočnejši tekmec čaka ob koncu turnirja, ko se bodo 28. 3. ob 12. uri udarili še z gostitelji Nemci.

"Pred nami je elitni del kvalifikacij za evropsko prvenstvo. V primerjavi s septembrskim uvodnim delom kvalifikacij je prišlo do nekaterih sprememb. Pri izboru igralcev smo se osredotočili na trenutno formo in vpoklicali tiste, za katere menimo, da bodo odgovorili zahtevam elitnega dela kvalifikacij v Nemčiji," je za uradno spletno stran Nogometne zveze Slovenije dejal selektor Žlogar, ki bo reprezentanco zbral v nedeljo, 19. marca.

"Imamo zelo težko skupino, vseeno pa se na turnir odpravljamo z veliko mero samozavesti glede na to, da smo v septembru v uvodnem delu kvalifikacij izločili Severno Irsko in Nizozemsko. Na prihajajočem turnirju nas čakajo precej podobne ali celo zahtevnejše tekme, saj igramo z ekipami z evropskega vrha. Za vse fante in za strokovni štab bo to zagotovo velika in lepa izkušnja. Na evropsko prvenstvo napreduje le prvi v skupini, naša želja pa je, da nam v elitnem krogu uspe doseči čim boljše rezultate. Upam, da bomo vse do zadnjega obračuna v igri, da se uvrstimo na zaključni turnir," je sklenil Primorec na čelu mladinske reprezentance.

Zaključni turnir evropskega prvenstva do 19 let bo odigran poleti na Malti.

Seznam vabljenih nogometašev: Matjaž Kamenšek Pahič (Frosinone/ITA), Jaka Čuber Potočnik (Köln/NEM), Srđan Kuzmić (Mura), Luka Turudija (Mura), Niko Kasalo (Mura), Lovro Štubljar (Empoli/ITA), Nejc Dermastija (Ilirija), Mitja Ilenič (New York City/ZDA), Nejc Klašnja (Brinje Grosuplje), Kristjan Trdin (Bravo), Beno Selan (Bravo), Nino Milić (Celje), Miha Sitar (Celje), Edvin Krupić (Domžale), Marcel Lorber (Maribor), Anel Zulić (Radomlje), Enej Marsetič (Parma/ITA), Marko Ristić (Olimpija), Matic Ivanšek (Olimpija), Gašper Černe (Dob).