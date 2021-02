Zlato žogo so mu izmaknili, zlati čevelj mu bodo težko

Tokrat smo v rubriki ob tem, ko so se sezone povečini evropskih nogometnih prvenstev prevesile v drugi del, pobrskali, kdo so najboljši strelci najboljših evropskih lig, iz katerih praviloma prihajajo dobitniki zlate žoge, nagrade za najboljšega evropskega strelca. Trenutno z velikim naskokom vodi poljski zvezdnik münchenskega Bayerna Robert Lewandowski.

Foto: Reuters

Robert Lewandowski (Bayern München): 24 golov

Robert Lewandowski je že nekaj let eden najboljših, morda pa kar najboljši napadalec na svetu. Lani je osvojil vse, z Bayernom postal tudi evropski prvak, a je novi koronavirus poskrbel, da bi se v zgodovino nogometa vpisal kot eden redkih dobitnikov najprestižnejše nogometne individualne nagrade, zlate žoge. Podelitve namreč ni bilo, je pa Poljak prejel številne druge nagrade in bil brez dvoma nogometno ime leta 2020. Če ga je korona opeharila za zlato žogo, pa mu bo težko vzela zlati čevelj.

V tej sezoni je namreč v odlični formi. V nemškem prvenstvu, v katerem z Bayernom lovi deveti naslov nemškega prvaka (dvakrat je bil najboljši v majici Borussie Dortmund), je z 24 goli v vsega 19 nastopih trenutno z naskokom najboljši strelec lige in na dobri poti, da še šestič in četrtič zapored postane njen strelski kralj.

V tej sezoni je Poljak za Bayern v vseh tekmovanjih zabil že kar 29 golov v 27 tekmah, od tega tri v štirih nastopih v ligi prvakov.

Foto: Reuters

Andre Silva (Eintracht Frankfurt): 17 golov

Ime, ki ga na takšnih lestvicah za razliko od številnih, ki mu na njej delajo družbo tokrat, nismo vajeni. Potem ko je Andre Silva kot zelo mlad zablestel v majici Porta, ga je Milan pred štirimi leti kupil za 38 milijonov evrov. Po letih mučenja na San Siru in v Sevilli, kamor ga je Milan vmes posodil, je predlani prišel v Frankfurt in tam spet zaživel.

Eksplozijo Portugalca so Nemci dočakali predvsem v tej sezoni, ko je v 19 prvenstvenih nastopih dosegel kar 17 golov in je trenutno drugi najboljši strelec nemškega prvenstva, na visokem, drugem mestu pa je tudi v lovu na zlati čevelj. Petindvajsetletni portugalski reprezentant je tako spet v vzponu in verjetno ni daleč dan, ko bo spet poskrbel za astronomski prestop. Po Portu utegne na njegov račun pošteno zaslužiti tudi Eintracht, ki je zanj odštel komaj tri milijone evrov.

Silva je v tej sezoni sicer pri 21 nastopih in 18 golih v vseh tekmovanjih. Enkrat se je med strelce vpisal tudi v pokalnem tekmovanju, v katerem se je Eintracht že poslovil od sanj o lovoriki, ki jo je leta 2018 nazadnje, petič v zgodovini kluba, osvojil. Frankfurtčani so v prvenstvu sicer na visokem četrtem mestu in se spogledujejo s prebojem v ligo prvakov.

Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo (Juventus): 16 golov

Čeprav je že v 37. letu starosti in je imel v tej sezoni po okužbi s koronavirusom nemalo težav, se Cristiano Ronaldo ne ustavlja. Ne samo, da je na lestvici najboljših evropskih strelcev zelo visoko, prav gotovo se spogleduje z idejo, da bi po koncu sezone skočil na njen sam vrh in še petič osvojil zlati čevelj, kar mu ni uspelo vse od leta 2015, ko je zmagovalec postal nazadnje.

Portugalec je v italijanskem prvenstvu za 16 golov potreboval vsega 17 nastopov in tudi na stara leta ohranja nor strelski ritem, ki mu uspeva tudi v preostalih tekmovanjih. Skupaj je v 25 nastopih v tej sezoni zbral 23 golov, štirikrat na štirih tekmah je zabil tudi v ligi prvakov.

Juventus je v italijanskem prvenstvu trenutno na tretjem mestu, česar od Torinčanov nismo vajeni, a se bo zagotovo skušal vrniti na vrh. V osmini finala lige prvakov se bo pomeril s Portom, s katerim ne bi smel imeti težav, uvrstil pa se je tudi v finale italijanskega pokala.

Foto: Reuters

Mohamed Salah (Liverpool): 16 golov

Na četrtem mestu lestvice za zlati čevelj so trenutno še trije nogometaši. Prvi je Mohamed Salah, ki v ne najboljši sezoni za Liverpool še vedno ohranja strelsko formo. Za 16 golov je v angleški premier ligi potreboval 22 nastopov in je na zelo dobri poti, da izboljša svoj lanskoletni dosežek, ko se je ob koncu sezone ustavil pri 19 golih. Svojega rekorda pa verjetno kljub temu ne bo izboljšal. V prvi sezoni na Anfieldu je leta 2018 namreč zbral kar 32 zadetkov.

Trikrat se je egiptovski krilni napadalec v šestih nastopih med strelce vpisal v ligi prvakov, tri gole pa zbral v pokalnih tekmovanjih, tako da je trenutno pri učinku 21 golov v 32 nastopih v tej sezoni.

Liverpool je v prvenstvu, v katerem je lani le dočakal naslov, trenutno šele na četrtem mestu z desetimi točkami zaostanka za Manchester City, za nameček pa ima še tekmo več, ob tem pa je izpadel iz obeh pokalnih angleških tekmovanj. Evropski prvaki iz leta 2019 so v igri za naslov v ligi prvakov, v kateri jih v osmini finala čaka RB Leipzig.

Foto: Reuters

Kylian Mbappe (PSG): 16 golov

Tudi Kyliana Mbappeja je zmotila okužba z novim koronavirusom, imel pa je tudi težave s poškodbo, a je trenutno še vedno najboljši strelec prve francoske lige. Mladi zvezdnik PSG, ki je že nekaj časa tržno najbolj vreden nogometaš na svetu, je za 16 prvenstvenih zadetkov potreboval 20 tekem.

Nekoliko manj je bil 22-letni Parižan učinkovit v preostalih tekmovanjih, v ligi prvakov je v petih nastopih zabil dva gola, v pokalnih tekmovanjih pa v dveh nastopih niti enega. V 27 tekmah v vseh tekmovanjih je Mbappe zbral 18 golov. Omeniti velja, da je prispeval še devet asistenc.

PSG je trenutno v prvenstvu sicer šele na tretjem mestu, a se ne gre bati, da do konca sezone ne bo prvem. Bilo bi veliko presenečenje, če bi bilo drugače. Za vodilnim Lillom imajo francoski prvaki tri točke zaostanka. Veliko pomembnejša od prvenstva je zanje liga prvakov, v kateri so v prejšnji sezoni končno opozorili nase in prišli vse do finala, v katerem pa se jim spet ni izšlo. PSG je v igri za novo lovoriko tudi v pokalu.

Foto: Reuters

Luis Suarez (Atletico Madrid): 16 golov

Pri Barceloni so se ga nespametno znebili, 34-letni Urugvajec pa je tamkajšnjemu nekdanjemu predsedniku Josepu Marii Bartomeuju, ki je zakuhal njegov odhod, in zdajšnjemu trenerju Ronaldu Koemanu maščeval na najlepši možni način. Atletico Madrid v španskem prvenstvu navdušuje in je na dobri poti, da prvič po letu osvoji naslov, Luis Suarez pa je s 16 goli, za katere je potreboval vsega 17 tekem, najboljši strelec prvenstva. Bolje za velikega urugvajskega golgeterja in Atletico skorajda ne bi moglo biti.

Suarez, tudi on je pred kratkim prebolel novi koronavirus, je veliko manj učinkovit, saj v štirih nastopih v najmočnejši evropski ligi v dresu novega kluba še ni zadel. V pokalu ni nastopil in tudi ne bo, saj se je Atletico od tekmovanja že poslovil, tako da je trenutno pri 21 nastopih in 17 golih v vseh tekmovanjih. Z Madridčani bo naskakoval tudi evropsko lovoriko. V osmini finala lige prvakov ga čaka Chelsea.

Foto: Reuters

Wout Weghorst (Wolfsburg): 14 golov

Še eno ne preveč znano ime med elitno deseterico, a ne gre za kakšnega mladega nogometaša, kot bi si marsikdo mislil ob tem, ampak za 28-letnega prekaljenega nizozemskega napadalca Wouta Weghorsta, ki je gole zabijal, kjerkoli je bil. Po številnih zadetkih na Nizozemskem za Emmen, Heracles in AZ Alkmaar mreže nasprotnikov trese tudi v majici Wolfsburga, v katerega je prišel leta 2018.

V prvi sezoni v Wolfsburgu se je ustavil pri številki 17, v prejšnji sezoni je zabil enega manj, v tej pa je eksplodiral in je že po 20 nastopih pri 14 golih. Ob tem se je trikrat na treh tekmah med strelce uspel vpisati v pokalu, še dva gola v treh nastopih pa je primaknil v kvalifikacijah za ligo Europa. V tej sezoni je pri 19 zadetkih v 25 nastopih v vseh tekmovanjih.

Wolfsburg je v nemškem prvenstvu trenutno na visokem tretjem mestu, v pokalnem tekmovanju pa je še vedno v igri za lovoriko, medtem ko je v Evropi močno razočaral in v kvalifikacijah za ligo Europa nepričakovano izgubil proti atenskemu AEK.

Foto: Reuters

Erling Haaland (Borussia Dortmund): 14 golov

Sedmo mesto na lestvici za zlati čevelj si s kolegom iz nemške lige deli Norvežan Erling Haaland, ki kljub slabi sezoni Borussie Dortmund in kljub temu, da je bil nekaj časa poškodovan, še naprej navdušuje in zabija gole kot po tekočem traku.

V nemškem prvenstvu je za 14 zadetkov potreboval vsega 15 nastopov, najbolj pa je navdušil konec novembra lani, ko je berlinski Herthi na eni tekmi nasul kar štiri zadetke. Odlično je šlo komajda 20-letnemu napadalcu tudi v ligi prvakov, v kateri je nastopil vsega štirikrat, a je zmogel kar šest golov. Enega je pristavil še v pokalu, enega pa v superpokalu, tako da je trenutno pri 22 zadetkih v 22 nastopih. Impresivno.

Nekoliko manj impresivna je forma Borussie Dortmund, ki je po treh porazih v zadnjih štirih tekmah zdrsnila na šesto mesto, a lahko na domače tegobe pozabi zelo hitro. Če bo v osmini finala lige prvakov, ki je pred njo, premagala Sevillo, prav gotovo. Rumeno-črni so v igri za lovoriko tudi še v pokalu, tako da sezona še ni izgubljena. Ko imaš v napadu takšnega golgeterja, pa se tako ali tako lahko zgodi vse.

Foto: Reuters

Romelu Lukaku (Inter): 14 golov

Na Old Traffordu se ni znašel, na San Siru pa Romelu Lukaku navdušuje in je prvi zvezdnik milanskega Interja, ki se bori za naslov. Robustni Belgijec je v italijanskem prvenstvu v 20 nastopih zadel 14-krat in se bori za naslov najboljšega strelca lige. Ob tem je štiri gole v petih nastopih zmogel v ligi prvakov, dvakrat pa se je med strelce vpisal tudi v pokalu. V tej sezoni je zbral 28 nastopov, dosegel pa 20 golov.

Inter je v italijanskem prvenstvu trenutno na drugem mestu, za vodilnim Milanom pa ima dve točki zaostanka, tako da ima lepe možnosti, da pride do prvega naslova po letu zdaj počasi že daljnem letu 2010. V pokalu so Milančani prišli do polfinala, v Evropi pa močno razočarali, saj so se od lige prvakov poslovili po skupinskem delu, za nameček pa pristali na zadnjem mestu in se pod nosom obrisali tudi za nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa.

Foto: Reuters

Zlatan Ibrahimović (Milan): 14 golov

Letos bo dopolnil 40 let, nekaj časa je bil poškodovan, prebolel je tudi koronavirus, a je vseeno med najboljšimi evropskimi strelci. Kaj takega verjetno lahko uspe samo Zlatanu Ibrahimoviću, ki še naprej kaže svoje nadnaravne moči. Za 14 golov v italijanskem prvenstvu je potreboval vsega 11 nastopov, po en gol pa je prispeval še v Evropi in v pokalu. Njegov izkupiček je trenutno 16 golov v 17 tekmah.

Prav po zaslugi njegovih golov in iger gre odlično tudi Milanu Stefana Piolija, ki je trenutno vodilno moštvo italijanskega prvenstva, v katerem na nov naslov rdeče-črni čakajo od leta 2011. Nazadnje, ko so do njega prišli, pa je bil njihov prvi mož kdo drug kot Ibra. Milan je v igri za lovoriko tudi v ligi Europa, v kateri se je uvrstil v izločilne dele, medtem ko se je od pokalnega tekmovanja poslovil v četrtfinalu.

Foto: Reuters

Ciro Immobile (Lazio): 14 golov

Še en izkušeni napadalec z italijanskih nogometnih zelenic, ki spada med najboljše evropske strelce. Lani je bil celo najboljši. Prav Ciro Immobile, ki gole zabija za Lazio, je bil lani namreč dobitnik zlatega čevlja, ko je v sezoni 2019/20 za Rimljane dosegel kar 36 golov.

Tokrat jih toliko skorajda zagotovo ne bo zmogel, je pa po 19 nastopih v tej sezoni pri spoštovanja vrednih 14 zadetkih, ki jih je, zanimivo, dosegel na 14 različnih tekmah. Na niti eni ni zadel več kot enkrat. Kar petkrat na štirih tekmah je zadel tudi v ligi prvakov, v kateri so se nogometaši Lazia prebili skozi skupinski del, v katerem jih čaka zahtevna naloga. Preskočiti bodo poskušali evropskega prvaka Bayern München. V pokalu, v katerem so Rimljani izpadli v četrtfinalu, Immobile ni zadel. V 24 nastopih v vseh tekmovanjih je skupaj dosegle 19 golov.

Kaj je zlati čevelj?