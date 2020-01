Zlatan Ibrahimović poskrbel za norišnico v Milanu #video

Zlatan Ibrahimović se je včeraj prvič predstavil navijačem nogometnega velikana Milana, h kateremu se je vrnil, da bi mu pomagal izplavati iz hude krize. Privrženci sedemkratnega evropskega in 18-kratnega italijanskega prvaka, ki je zadnjo pomembno lovoriko osvojil prav z njim v moštvu, so ga pričakali kot mesijo. Prepričani so, da jim lahko, čeprav je star že 38 let, pomaga na poti v boljše čase. "Naredil bom vse, da mi to uspe," je sporočil švedski superzvezdnik.

Dlje časa se je šušljalo o tem, da se bo vrnil v Milano, kjer je igral med letoma 2010 in 2012, v tem času za rdeče-črne zabil 56 golov v 85 nastopih, predvsem pa jim je leta 2011 prinesel zadnjo prvenstveno lovoriko in pravzaprav tudi zadnjo, ki jo je velikan s San Sira osvojil. Italijanskega superpokala, ki so se ga pri Milanu veselili pred dvema letoma, ne štejemo mednje.

V prvih dneh novega leta se je to tudi zgodilo. Podpisal je pogodbo z Milanom in se tja vrnil po sedmih letih in pol, v četrtek pa je prišel pred navijače in jim namenil nekaj uvodnih besed.

"Bom to, kar sem. Bojevnik," je številnim privržencem Milana, ti so ga pričakali že na zasebnem letališču, s katerega je v družbi zastopnika Mina Raiole odpotoval proti klubskim prostorom, po pristanku v Milanu najprej sporočil Zlatan Ibrahimović.

Prvič je odšel proti svoji volji

Po novem bo nosil številko 21. Foto: Reuters "Odločitev ni bila težka. Ko sem odšel, se je to zgodilo proti moji volji. Zdaj sem se vrnil in naredil bom vse, da izboljšam stanje ekipe. Milan je moj dom," je nadaljeval Šved, ki so ga pri Milanu leta 2012 prodali v PSG, ker so potrebovali denar.

"Bil sem iskren do samega sebe. Rekel sem si, da bom podpisal triletno pogodbo in poskušal do konca kariere zaslužiti čim več ali pa bom izbral možnost, ki bo zame največji izziv," je še povedal visokorasli napadalec, ki je v Italiji igral še za Juventus in milanski Inter, v tamkajšnji prvi ligi, v kateri se je veselil že štirih naslovov državnega prvaka, pa je zabil že 122 golov. Največ, 57, za Inter, 42 za Milan in 23 za Juventus.

Podpisal je pogodbo do konca sezone, ki naj bi mu nanesla 3,5 milijona evrov, a si seveda želi, da bi v Milanu ostal dlje. "Če imaš dobre odnose z vsemi v klubu, vedno obstaja možnost, da ostaneš," je povedal ob poziranju z dresom s številko 21 na hrbtu, ki jo bo pri Milanu nosil po novem. "Dokler bom igral, želim igrati. Upam, da bom v prihodnjih mesecih pokazal pravo formo in bomo dosegali dobre rezultate. Če ne bo tako, bom odšel," je napovedal.

Prejel je več ponudb kot takrat, ko je imel 28 let

V nadaljevanju ni presenetil. V svojem slogu je sporočil, da je prepričan o uspehu, pa čeprav je že v letih in nogometa ni igral vse od oktobra lani, ko je nazadnje nastopil za Los Angeles Galaxy. "Počutim se dobro. Treniral sem odlično. Verjamem, da bom ekipi pomagal do uspehov," je povedal Ibrahimović in razkril, da je lahko v zadnjih tednih izbiral med številnimi ponudbami.

"Prejel sem več ponudb, kot sem jih takrat, ko sem imel 28 let," je z nasmehom na ustnicah sporočil Ibrahimović, ki so ga navijači Milana, pri katerih je pustil globok pečat, pričakali kot mesijo. Milan, z 18 naslovi državnega prvaka drugi najuspešnejši italijanski in s sedmimi evropskimi naslovi tudi drugi najuspešnejši evropski klub, je v zadnjih letih v hudi krizi.

Od podpisu pogodbe v družbi veljakov iz Milana. Foto: Reuters

Milan je v hudi krizi. Ga lahko reši Šved?

V zadnjih šestih sezonah v italijanskem prvenstvu ni bil višje, kot je bil lani, ko je pristal na petem mestu. Pred tem je bil dvakrat šesti, sedmi, osmi in celo deseti. Trenutno je šele na 11. mestu prvenstvene razpredelnice in ima po 17 odigranih krogih polovico manj točk od mestnega tekmeca Interja, ki je z 42 točkami na vrhu.

Kriza se zdi prehuda, da bi jo lahko rešil samo en nogometaš. Sploh zaradi tega, ker gre za igralca v zelo zrelih letih, a po drugi strani več kot 400 golov, ki jih je zabil v tako velikih klubih, kot so Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG in Manchester United dajejo dovolj razlogov, da navijači Milana lahko upajo.

