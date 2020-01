Nekdanji slovenski selektor je ostal brez službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slaviša Stojanović ni več selektor latvijske nogometne reprezentance, so sporočili iz tamkajšnje nogometne zveze in uradno potrdili to, kar je bilo več ali manj jasno že nekaj časa. Latvijci so medtem že imenovali novega selektorja.

Slaviša Stojanović je po slabem izkupičku v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, v katerih je v desetih tekmah osvojil le tri točke in doživel devet porazov, zapustil klop Latvije. Naključje je hotelo, da se je to zgodilo po edini tekmi, na kateri je v preteklih kvalifikacijah zmagal in v Rigi pripravil senzacijo, ko je z 1:0 odpravil Avstrijo.

Že po porazu z 0:1 na tekmi pred tem, ko se je v Stožicah z Latvijo dobro upiral Sloveniji, je izkušeni slovenski trener namignil, da se njegov čas na klopi latvijske reprezentance najverjetneje izteka. Zdaj je to postalo tudi dokončno.

Latvijci so medtem že imenovali novega selektorja. S klopi mlade latvijske izbrane vrste se na člansko raven seli 38-letni Latvijec Dainis Kazakevics.

Stojanović tako klop Latvije, na katero je sedel marca 2019, zapušča po nekaj manj kot dveh letih, v katerih je Latvijce vodil samo v kvalifikacijah. Devet porazov in zmaga je torej izkupiček, ki ga zapušča za seboj pri eni od najslabših evropskih reprezentanc.

Latvija je trenutno namreč na 137. mestu jakostne lestvice Fife. Slabše uvrščenih je samo še pet evropskih reprezentanc, Moldavija, Liechtenstein, Malta, Gibraltar in San Marino.

Stojanović tako po kratkem času zapušča še drugo selektorsko službo, ki jo je imel. Trener, ki je Domžale pred leti popeljal do dveh naslovov slovenskega prvaka, s Crveno zvezdo pa je bil srbski prvak, je med oktobrom 2011 in decembrom 2012 vodil Slovenijo. V devetih tekmah je dvakrat zmagal, dvakrat remiziral in doživel pet porazov.