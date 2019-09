Zdaj naj bi bilo dokončno. Simon Rožman je novi trener Rijeke.

Pri Novem listu, ki velja za dnevnik z vedno relevantnimi novicami, ko beseda nanese na dogajanje pri NK Rijeka, bo Simon Rožman že kaj kmalu potrjen za novega trenerja reškega nogometnega prvoligaša. Po tem, ko je postalo jasno, da se od klopi Rijeke poslavlja nekdanji trener Olimpije Igor Bišćan, ki je to, da se bo poslovil po nedeljski prvenstveni tekmi z Istro (zmaga s 3:0), klubskim veljakom sporočil že pred nekaj dnevi, naj bi športni direktor Rijeke Srečko Juričić takoj stopil v stik z donedavnim trenerjem Domžal in se z njim dogovoril za sodelovanje do konca sezone.

Izbral naj bi tudi že strokovni štab

Rožman naj bi pogodbo podpisal že v nedeljo, po nekaterih informacijah pa bi moral voditi že današnji trening, a se to ni zgodilo. Ob igrišču in na njem je bil Danko Matrljan, bivši sodelavec Matjaža Keka, ki so ga po odhodu Mariborčana premestili v mladinski pogon, po novem pa naj bi se spet vrnil v člansko ekipo in postal član Rožmanovega strokovnega štaba. V njem bodo, tako trdijo pri Novem listu, še Aleš Kačičnik in Alen Obrez, ki bosta prišla iz Slovenije, in kondicijski trener Aris Naglić.

S prihodom na Rijeko so ga povezovali že pred časom. Takrat naj bi prišel v vlogi svetovalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rožman naj bi bil uradno potrjen kot kmalu in se bo tako prvič podal na trenersko avanturo v tujini. Ta 36-letni Celjan je bil v zadnjih treh letih trener Domžal, s katerimi je leta 2017 prišel do pokalne lovorike. Edine na njegovi dozdajšnji trenerski poti, na kateri je z Domžalami nekajkrat nase opozoril predvsem v Evropi. Pred tem je bil leto in pol trener Celja.

Rijeka, ki jo je Kek leta 2017 popeljal do zgodovinskega naslova hrvaškega prvaka, je v prejšnji sezoni osvojila pokalno lovoriko in v prvenstvu pristala na drugem mestu. Bišćan jo je letos popeljal tudi na prag nove uvrstitve v ligo Europa, Rečani so izpadli šele v play-offu.

Na Reki ga čaka nič kaj lahka naloga

Trenutno so Rečani na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Za vodilnim splitskim Hajdukom s tekmo manj zaostajajo za štiri točke in imajo točko manj od Dinama Zagreba, ki je drugi. V pokalnem tekmovanju v tej sezoni še ni nastopila. Krstni nastop v tekmovanju, v katerem brani naslov, bo dočakala v sredo, ko bo gostovala pri nižjeligašu Bujah. Prav to naj bi bila tekma, v kateri bo na klopi Rijeke debitiral Rožman.

Po vseh uspehih, ki jih je z Rijeko dosegel Matjaž Kek, imajo njeni navijači še vedno visoke apetite, a denarja na Reki je zdaj občutno manj, kot ga je bilo v času, ko je tam najlepše strani klubske zgodovine spisal zdajšnji selektor Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mladega slovenskega trenerja na Reki ne čaka nič kaj lahka naloga. Navijači Rijeke imajo po vseh uspehih, ki so jih doživljali v času Keka, visoka pričakovanja, stanje v klubu pa je po odhodu bogatega italijanskega prvoligaša Giuseppeja Volpija, ob katerem je, kot se je ob odhodu slikovito izrazil Bišćan, "Rijeka lahko igralca kupila tudi samo za eno tekmo", veliko slabše, kot je bilo v letih pred tem.