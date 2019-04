Zaskrbljeni Guardiola pred vrati londonskega pekla z lastno pivovarno

Otok je zajela nogometna evforija. Danes in jutri bodo kar štirje od četrtfinalnih obračunov v Angliji, mnogi najtežje pričakujejo obračun Tottenhama in Manchester Cityja, saj bo premierno predstavitev v ligi prvakov doživel nov štadion Spursov Tottenham Hotspur. Čeprav se tehtnica favoritov nagiba na stran sinjemodrih, strateg Man Cityja Pep Guardiola opozarja, da jih čaka vse prej kot lahka naloga.

Tottenham bo v četrtfinalu lige prvakov zaigral prvič po letu 2011, dodatna motivacija za Spurse pa je zagotovo prvi nastop v najelitnejšem evropskem tekmovanju na novem štadionu s kapaciteto 62 tisoč gledalcev. Novo domovanje londonskega kluba je premierno predstavitev doživelo v sredo, ko so Spursi pred razprodanim štadionom v angleškem prvenstvu z 2:0 odpravili Crystal Palace.

Londonski štadion je svoja vrata odprl prvič po 679 dneh in šest mesecev po predvidenem datumu ponovnega odprtja. Ob tem so pri Tottenhamu izrazili željo, da bi z večjimi prihodki od vstopnic in dogovorom z ligo ameriškega nogometa NFL o igranju nekaterih tekem na modernem objektu postali še močnejši klub v angleški nogometni eliti. Tottenham je za novo pridobitev odštel več kot milijardo in 160 tisoč evrov.

Novi dom Tottenhama, foto: Reuters:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

"Vsi smo navdušeni nad novim štadionom. Enako sem se počutil, ko smo zadnjič igrali na White Hart Lanu, takrat smo jokali, zdaj pa je zgodba enaka. Nič čudnega ni, da smo čustveni, saj se nam je uresničila želja," je ob odprtju štadiona dejal trener Tottenhama Mauricio Pochetttino. Štadion Tottenham Hotspur je zdaj drugi največji štadion v premier ligi, pred njim je le Old Trafford, dom Manchester Uniteda s kapaciteto dobrih 74 tisoč gledalcev.

It's been called the "greatest stadium in the world" 🏟



Take a look inside Tottenham Hotspur Stadium 😍 pic.twitter.com/GtHS2ifZ1I — Goal (@goal) April 5, 2019

Zanimivosti o novem štadionu v številkah: 62.062 gledalcev je kapaciteta štadiona, ki je največji klubski štadion v Londonu in drugi največji v premier ligi. 65 prodajaln s hrano in pijačo je v notranjosti štadiona. 1 mikropivovarna je znotraj štadiona, prva takšne oblike. 3 sekunde so potrebne, da napolnijo vrček s pivom. 5 metrov je razdalja med tribunami in igriščem, s čimer bodo navijači Tottenhama bližje svojim ljubljencev kot katerikoli drug klub v premier ligi. 17.500 sedežev je na južnem delu štadiona, s čimer je ta del štadiona največji v Angliji med posameznimi deli štadiona. Tottenham je idejo za ta del štadiona dobil pri Borussii Dortmund, ki z "rumenim zidom" na tekmah pričara eno izmed najboljših vzdušij v Evropi. 25 minut je potrebnih, da se štadion prelevi v prizorišče tekem NFL. 180 sob je v hotelu znotraj štadiona.

Manchester City osvaja lovoriko za lovoriko

V nov dom trenutno četrtouvrščene ekipe angleškega prvenstva pa danes zvečer v četrtfinalu lige prvakov prihaja vodilna ekipa premier lige Manchester City. Sinjemodri so v tej sezoni v izvrstni formi, že avgusta so si na tekmi Community Shield (pomerita se zmagovalec pokala FA in premier lige) proti Chelseaju zagotovili prvo lovoriko, slavili so tudi v ligaškem pokalu, odlično jim kaže v pokalnem tekmovanju FA, kjer bodo imeli v finalu proti Wattfordu vlogo absolutnega favorita. Nov naslov napadajo tudi v premier ligi, kjer z odigrano tekmo manj za Liverpoolom zaostajajo dve točki.

Četrtfinalista lige prvakov sta se v tej sezoni pomerila enkrat, konec oktobra so na Wembleyju v premier ligi minimalno slavili nogometaši Man Cityja, za katere je zadel Riyad Mahrez. V dveh tednih se bosta ekipi zdaj udarili kar trikrat. Po današnjem obračunu bo prihodnji teden, natančneje 17. aprila, na Etihadu sledila povratna četrtfinalna tekma, 20. aprila pa se bosta angleška kluba udarila še v angleškem prvenstvu. Tako Man City kot Tottenham sta se v četrtfinale najbolj elitnega evropskega tekmovanja prebila brez večjih težav. Klub iz Manchestra je v osmini finala s skupnim izidom 10:2 odpihnil Schalke, Spursi pa so se na obeh tekmah veselili zmage nad Borussio Dortmund (4:0).

Tottenham "doma" po skoraj dveh letih

Kevin De Bruyne se gostovanja pri Tottenhamu ne boji. Foto: Reuters Čeprav naj bi bila nova pridobitev Tottenhama dodatna pomoč v boju za polfinale, pa na drugi strani nogometaš Man Cityja, Belgijec Kevin De Bruyne, opozarja, da ni tako. "Vsak klub ima svoj štadion in svoje navijače. Na koncu koncev ne gre za kakšno posebno situacijo, le za štadion," meni De Bruyne. Drugače razmišlja igralec Tottenhama Son Heung-Min. "Mogoče se nogometaši Cityja ne zavedajo, kaj prinaša nov štadion, saj so navajeni igrati na svojem Etihadu. Mi skoraj dve leti nismo igrali na štadionu, ki bi mu lahko rekli dom, kar smo zelo pogrešali. Verjamem, da lahko sinjemodrim pokažemo razliko med igranjem na Wembleyju in na novem štadionu," je prepričan Južni Korejec.

Da jih igranje na povsem novem objektu ne sme zmotiti, je prepričani tudi strateg Manchester Cityja Pep Guardiola, ki v ligi prvakov še ni prišel dlje od polfinala. Lahka naloga ga zagotovo ne čaka niti tokrat. "Tekme proti Tottenhamu niso nikoli lahke. Londončani igrajo zelo agresivno od prve do zadnje minute, prav tako imajo izjemno ekipo. Na novem štadionu bodo imeli zagotovo ogromno podporo, a to nas ne sme zmesti. Če nas bodo take situacije spravile iz tire, preprosto nismo dovolj zreli za naslednji korak v ligi prvakov," je prepričan 48-letni Španec.

Mauricio Pochettino je zadovoljen že z uvrstitvijo v četrtfinale. Foto: Reuters

Povsem drugače razmišlja strateg Tottenhama. "Uvrstitev Tottenhama v četrtfinale lige prvakov po tako težki sezoni je zagotovo velik bonus. Zelo dolgo smo čakali na nov štadion, kar je zagotovo vplivalo tudi na naše predstave," pravi Pochettino. Trenerja angleških velikanov se dobro poznata, saj sta se večkrat srečala že v španskem prvenstvu, ko je Guardiola poveljeval Barceloni, Pochettino pa Espanyolu. "Guardiolo poznam zelo dobro, a to bo povsem drugačna tekma, kot so bile tiste med Espanyolom in Barcelono. Zame bo ta tekma zagotovo eden izmed največjih izzivov v karieri, a lahko igramo povsem sproščeno," meni 47-letni Argentinec na klopi Londončanov.

Obračun dveh strelcev, kaj se dogaja z Argentincem?

Manchester City v London prihaja v izvrstni formi, v tem letu so na 22 tekmah slavili kar 20-krat, neporaženi so bili na zadnjih 14 tekmah v vseh tekmovanjih. Nekoliko slabše gre Tottenhamu, ki je na zadnjih šestih tekmah v angleškem prvenstvu osvojil le štiri točke, a slavil na zadnjem obračunu pred četrtfinalom.

Veliki dvoboj se bo na igrišču bil tudi med dvema izjemnima strelcema. Harry Kane je v tej sezoni premier lige zabil 17 zadetkov, nogometaš sinjemodrih Sergio Agüero pa je z 19 zadetki na vrhu seznama strelcev. Oba nogometaša sta v ligi prvakov zadela po petkrat. Nekaj skrbi je Guardioli pred prvo četrtfinalno tekmo lige prvakov povzročala poškodba mišice prvega strelca angleškega prvenstva. Agüero je za današnji nastop še vprašljiv, a naj bi bil na obračun angleških velikanov že pripravljen, saj je včeraj že normalno treniral.