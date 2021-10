Zaradi pozitivnega testa ni smel voditi tekme lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener Bayerna iz Münchna Julian Nagelsmann je bil v Lizboni, kjer so igrali tekmo lige prvakov, pozitiven na testiranju na koronavirus. V Nemčijo se bo vrnil s posebnim ambulantnim letalom, ki prevaža bolnike.

Julian Nagelsmann je manjkal že na tekmi, prva informacija pa je bila, da ima obliko gripe. Bolezen pa očitno ni hujše narave, saj je že zdaj jasno, da mora trener v osamitev, ki jo bo prestal doma. Natančnih informacij o zdravstvenem stanju trenerja pa klub ni sporočil.

V Lizboni je 34-letnega Nagelsmanna v vlogi trenerja zamenjal njegov pomočnik Dino Toppmöller, ki bo ekipo vodil tudi v prihodnjih dneh. Bayern je v ligi prvakov proti Benfici nadaljeval niz zmag in slavil s 4:0. Na treh tekmah so Nemci dosegli 12 golov in niso prejeli nobenega.