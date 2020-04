Zaradi koronakrize porast depresije med nogometaši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot deset odstotkov nogometašev je izjavilo, da imajo vse od prekinitve tekmovanj zaradi pandemije novega koronavirusa simptome tesnobe in depresije, opozarja mednarodni sindikat poklicnih nogometašev FIFPro. V raziskavi, ki jo je FIFPro izvedel med 22. marcem in 14. aprilom, je sodelovalo 1602 nogometašev in nogometašic iz 16 držav.

V raziskavi 1134 nogometašev in 468 nogometašic se je pokazalo, da je 13 odstotkov nogometašev in 22 odstotkov nogometašic prijavilo simptome, ki so značilni za depresijo. Približno eden na pet igralcev ali igralk nogometa pa ima simptome tesnobe.

"Odstotek tistih, ki so prijavili simptome, je precej višji pri nogometaših, ki so zaskrbljeni nad svojo prihodnostjo v nogometni industriji. Če k temu dodamo še dejstvo, da se je veliko igralcev znašlo v karanteni stran od svojih družin, od domačega okolja, ni čudno, da je anksioznost še toliko večja. Največ k vsemu skupaj prispeva negotovost, v kateri smo se znašli," je dejal nekdanji francoski nogometaš in glavni zdravstveni delavec FIFProja, Vincent Gouttebarge.

V podobni raziskavi FIFProja, ki so jo opravili decembra in januarja, je bil odstotek igralcev s simptomi depresije in tesnobe znatno nižji, še opozarja Gouttebarge.

