Nekdanjemu trenerju mladih nogometašev 24 let zaporne kazni

Nekdanji trener mladih pri angleškem nogometnem prvoligašu Southamptonu je bil danes na sodišču obsojen na 24 let zaporne kazni, ker je 25 let spolno zlorabljal mlade igralce. Zdaj 66-letni Bob Higgins, ki je vodil mladinski pogon pri Southamptonu in nižjeligašu Peterboroughu, je bil obsojen zaradi zlorab 24 najstnikov med letoma 1971 in 1996.

Na sodišču so razkrili, da je Higgins zlorabljal svojo moč in položaj pri ustvarjanju nogometnih karier mladih igralcev in jih izkoriščal za svoje osebne spolne potrebe. Sodnik Peter Crabtree, ki mu je danes izrekel kazen, je zanj dejal, da je bil "plenilski, premeten in manipulatorski" in da do danes "ni pokazal niti kančka obžalovanja".

Pri nogometnem klubu Southampton so se vsem žrtvam opravičili in poskrbeli za policijsko preiskavo.

