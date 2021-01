Mladi Slovenec zapušča Milaniča in odhaja na Poljsko

Kolonija slovenskih legionarjev na Poljskem se je povečala za 21-letnega Žana Medveda, ki bo do konca sezone igral v Krakovu za Wislo. Na Poljskem bo skušal ujeti tekmovalno formo kot posojen napadalec Slovana iz Bratislave, za katero je v jesenskem delu na 18 tekmah dosegel štiri zadetke, prispeval pa je tudi dve podaji. Medved, sicer redni mladi reprezentant, na delu je bil tudi v uvodni reprezentančni akciji pod vodstvom novega selektorja izbrane vrste do 21 let Milenka Ačimovića, želi pričakati letošnji vrhunec, Euro 2021, v dobri formi. Slovenija se bo na domačih tleh potegovala za napredovanje v zahtevni skupini, v kateri se bo udarila z vrstniki iz Španije (branilci naslova), Češko in Italijo.

Medved bo tudi na Poljskem nosil številko 55. To bo že njegova tretja različna država, v kateri se je dokazoval v tujini. Nogometne korake je začel pri Mariboru, nato ga je pot vodila k Aluminiju, pa v Italijo (Pesaro), k ljubljanski Olimpiji, Fužinarju, kjer je bil najboljši strelec jesenskega dela v drugi ligi, in serijskemu slovaškemu prvaku.

Pri Wisli bo združil moči z nekdanjim nogometašem Olimpije Stefanom Savićem in kapetanom, dolgoletnim poljskim reprezentantom Jakubom Blaszczykowskim. Trener Wisle je Nemec Peter Hyballa, v jesenskem delu je 14-kratne poljske prvake popeljal do 12. mesta. Ko se bo vrnil v Bratislavo, si bo ponovno delil slačilnico z dvema rojakoma, Kenanom Bajrićem in Alenom Ožboltom, njegov trener pa bo Darko Milanič.