V živo: Icardi v Parizu, Iličić po evropski čudež z Dancem

Španski velikan Real Madrid, ki je v nedeljo doživel nov udarec, saj je na gostovanju pri Villarrealu osvojil le točko (2:2) in za vodilnim Atleticom zaostaja že štiri točke, bi lahko zadnji dan prestopnega roka okrepil svoje vrste. Trener Zinedine Zidane bi najraje okrepil zvezno vrsto. Govorice o prihodu napadalca Neymarja so ohlajajo, se pa v povezavi z zvezno vrsto omenjajo Francoz Paul Pogba (Manchester United), Danec Christian Eriksen (Tottenham), Nizozemec Donny van de Beek (Ajax), celo reprezentant BiH Miralem Pjanić (Juventus), zelo vroče pa so govorice o prihodu 24-letnega Portugalca Bruna Fernandesa.

Foto: Reuters

Zvezdnika Sportinga iz Lizbone sta želela to poletje v svoje vrste pripeljati že Manchester United in Tottenham, a nista bila uspešna. Kar ni uspelo otoškima velikanoma, bi lahko kraljevemu klubu. Sploh po besedah športnega direktorja Fiorentine Danieleja Pradeja, ki mu je pred nekaj dnevi ''ušlo'' v mikrofon, da bo Fernandes prišel v Madrid za 70 milijonov evrov. Bruno je v prejšnji sezoni za Sporting v 33 nastopih dosegel 20 zadetkov, prispeval pa je tudi 13 asistenc. Odličen je tudi v tej sezoni, kjer je na treh tekmah prispeval zadetek in kar štiri asistence.