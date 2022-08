Zgodovinski dan za Ukrajino! Nogometaši vedo, kaj storiti, če zatulijo sirene.

Danes je velik, ponosen dan za Ukrajino. Ne le za ljubitelje nogometa, ampak za celoten narod. Čeprav se ogromna država spopada s krizo, kaosom in vojaškimi grozotami, se bo na tleh Ukrajine začelo nogometno klubsko prvenstvo. Uvodna tekma med Šahtarjem in Metalistom, ''pregnanih'' klubov iz Donecka in Harkiva, bo v Kijevu. Na Olimpijskem stadionu, ki je leta 2018 gostil finale lige prvakov, danes ne bo gledalcev, nogometaši pa dobro vedo, kaj storiti, če se bo oglasila sirena za nevarnost zračnega napada.

Danes Ukrajinci praznujejo dan državne zastave. Zaznamoval ga bo tudi začetek nove sezone ukrajinskega prvenstva, ki ga je pred šestimi meseci brutalno prekinila ruska vojaška invazija. Konec februarja se je življenje v Ukrajini postavilo na glavo. Nastopilo je obdobje trpljenja. Domove je zapustilo več kot šest milijonov prebivalcev, nogomet pa je postal ena izmed zadnjih skrbi, na katero so sploh lahko pomislili športni navdušenci. Preveč je bilo odprtih vprašanj o varnosti, kaj šele o drugih dejavnikih, da bi lahko Ukrajinci razmišljali o izvedbi resnejših športnih dogodkov.

Začenja se na državni praznik

Navijači Ukrajine so na tekmi dodatnih kvalifikacij za SP 2022 v Katarju v začetku junija objokovali poraz proti Walesu in opozarjali svet na vojne grozote v svoji domovini. Foto: Reuters Zato bo danes še toliko bolj slovesno, ko se bodo na tleh trpeče Ukrajine igrale uradne nogometne tekme. Ukrajinsko prvenstvo se v tem koledarskem letu sploh še ni igralo. Spomladanski del sezone 2021/22, v jesenskem delu je bil na lestvici najvišje Šahtar, naj bi se nadaljeval konec februarja, a ga je prehitel vpad ruskih vojaških sil. Rušilna moč vojnih grozot v zadnjih šestih mesecih ni prizanašala nogometnim objektom. Številni klubi so ostali brez strehe nad glavo, ni jih malo, ki so morali zapustiti svoja mesta in so postali brezdomci.

Le redke so ekipe, ki lahko v Ukrajini še računajo na prednost domačega igrišča, a to ob začetku tako pomembnega dogodka, kot je igranje uradnih nogometnih tekem na ukrajinskih tleh, niti ni pomembno. Važno je le, da se začenja ukrajinsko prvenstvo. Da se ponovno igra nogomet, kar prinaša prebivalcem, ki so že davno pozabili, kako je videti normalno življenje, najpomembnejše sporočilo. Kaj bi bilo lepšega kot začeti nogometno prvenstvo na državni praznik dan zastave, nadaljevati pa ga jutri (24. avgusta), ko bo Ukrajina praznovala dan neodvisnosti. Dan, ko je pred 31 leti na tleh nekdanje Sovjetske zveze zaživela samostojna Ukrajina.

Trening Šahtarja na Olimpijskem stadionu v Kijevu:

Uvodna tekma ukrajinskega prvenstva v sezoni 2022/23 bo danes odigrana v Kijevu. Na mogočnem Olimpijskem stadionu, ki sprejme 65 tisoč gledalcev in je leta 2018 gostil finale lige prvakov, se bosta pomerila Šahtar Doneck in Metalist 1925 Harkiv. Prihajata iz velikih ukrajinskih mest na vzhodu države, ki sta utrpeli ogromno škodo. Nogometaši Šahtarja, ki bodo letos tekmovali tudi v skupinskem delu lige prvakov, domače tekme pa igrali na stadionu Legie v Varšavi (Poljska), zaradi nemirov na območju Donbasa že dalj časa ne morejo igrati tekem v Donecku. Zaradi pogostih napadov ruskih sil so ogrožena človeška življenja tudi v Harkivu, milijonskem mestu na severovzhodu države.

Ukrajinsko prvenstvo se bo začelo na stadionu v Kijevu, ki je leta 2018 gostil finale lige prvakov med Realom in Liverpoolom. Foto: Sandi Fišer/Sportida

Kapetan Šahtarja čuti ponos

Ukrajinski reprezentant Taras Stepanenko se je letos na Brdu pri Kranju pripravljal tako z ukrajinsko reprezentanco kot tudi Šahtarjem. Foto: Reuters Dvoboj bo tako danes odigran v Kijevu, stadion pa prazen. Ne bo gledalcev, nogometaši tudi dobro vedo, kaj morajo narediti, če se bo oglasila sirena za nevarnost, morebitne zračne bombne napade.

''Vemo, kaj moramo storiti. Takoj moramo v zaklonišče,'' je za agencijo Associated Press povedal kapetan Šahtarja Taras Stepanenko, ki se je nedavno mudil tudi v Sloveniji. Najboljši ukrajinski klub se je pripravljal na Brdu pri Kranju, v Domžalah pa odigral tudi pripravljalno tekmo z dobrodelno noto in premagal slovenskega prvoligaša s 3:0.

Ko so se med ponedeljkovim treningom Šahtarja v Kijevu oglasile sirene za nevarnost zračnega napada, so se novinarji in fotoreporterji hitro preselili v zaklonišče. Foto: Reuters

Zdaj je napočil čas, da bodo nogometaši Šahtarja vstopili v redni tekmovalni ritem in začeli igrati tekme domačega prvenstva. Prvič po slabem letu. ''Ekipe in igralci bodo ponosni na to prvenstvo. Pripravljeni smo, močni. Celotnemu svetu bomo pokazali, kako poteka življenje tudi v Ukrajini in kako prisotna je želja po zmagi,'' kapetan Šahtarja komaj čaka na začetek.

Šahtar bo v ligi prvakov vodil Hrvat, ki dobro pozna 1. SNL

Šahtar, ki ga je po začetku ruske vojaške agresije v Ukrajini zapustilo ogromno brazilskih legionarjev, v tej sezoni pod vodstvom Igorja Jovičevića računa zlasti na mlade ukrajinske nogometaše. Foto: Reuters Ukrajinska kluba, ki ju ta teden čakata evropska izziva, Dinamo Kijev (v kvalifikacijah za ligo prvakov proti Benfici v Lizboni) in Dnipro-1 (v kvalifikacijah za ligo Europa na Cipru), bosta uvodni krog domačega prvenstva odigrala pozneje. Prvič se bosta za točke ukrajinskega prvenstva pomerila konec tedna, ko bosta v nedeljo v Kijevu poskrbela za derbi 2. kroga.

Trener Šahtarja je Hrvat Igor Jovičević, ki se je pred leti dokazoval tudi v Sloveniji in vodil Celje. Klub iz Donecka je po začetku vojnih grozot zapustilo ogromno tujcev, zlasti Brazilcev, ki so sestavljali najmočnejši del ukrajinskega velikana, tako da ga zdaj sestavljajo pretežno mladi ukrajinski igralci. Med njimi je tudi Hrvat Neven Đurasek, ki se je v prejšnji sezoni kratek čas dokazoval v dresu ljubljanske Olimpije. Lastnik Šahtarja je ukrajinski milijarder Rinat Ahmetov.

V ukrajinskem prvenstvu bo tekmovalo 16 ekip. Moralo bi jih 18, a sta Mariupol in Desna Černihiv, ki prihajata iz uničenih mest, nogometna kluba pa sta razpuščena, odpadla.

Olimpijski stadion v Kijevu, ki sprejme 65 tisoč gledalcev in je v zadnjem desetletju gostil kopico odmevnih nogometnih tekem, je pripravljen za začetek ukrajinskega prvenstva. Foto: Reuters

Večina tekem ukrajinskega prvenstva bo odigrana v ''mirnejših'' delih Ukrajine, zlasti v glavnem mestu Kijev, njegovi okolici in pa v Lvivu, mestu na zahodu Ukrajine, kjer je pred sedmimi leti v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016 gostovala Slovenija. Tekme si bo moč ogledati po svetovnem spletu prek platforme YouTube.