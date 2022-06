Začetek sodnega postopka zaznamovalo Blatterjevo slabo počutje

"Ne počutim se dobro, imam težave z dihanjem. Mislim, da nisem sposoben odgovarjati na vprašanja," je uvodoma potožil 86-letni Švicar. Po besedah Blatterjevega odvetnika Lorenza Ernija ima njegova stranka bolečine v prsih in težave z dihanjem. Blatter je na sodišče prišel s hčerko Corinne.

Pred začetkom sojenja je bil Blatter dobro razpoložen. "Dobro razpoložen sem ob čudovitem soncu, ki je tukaj. Samozavesten sem, ker si nimam česa očitati," je uvodoma pred začetkom sojenja dejal Blatter. "Traja dva tedna, tako da moram biti že prvi dan dobro razpoložen."

V švicarski Bellinzoni se je danes začelo sojenje proti Blatterju in nekdanjemu predsedniku Evropske nogometne zveze Michelu Platiniju.

Obtožena sta goljufije, zadnja obravnava pa bo na zveznem kazenskem sodišču v Bellinzoni potekala predvidoma do 22. junija. Končna sodba bo znana 8. julija. V kolikor bosta oba spoznana za kriva, jima grozi tudi do pet let zaporne kazni ter visoka denarna kazen.

To bo sicer zadnje dejanje v dolgotrajni sagi, ki sega v leto 2011 in se nanaša na Fifino plačilo dveh milijonov švicarskih frankov (takrat 1,6 milijona evrov) Platiniju za svetovalne storitve med letoma 1998 in 2002. V tistem obdobju je sklenil pogodbo za slabih 300.000 švicarskih frankov na leto, plačilo pa je bilo izvedeno šele osem let pozneje, januarja 2011.

Postopek poteka v nemščini, za Platinija pa je na voljo francoski prevod.

Preberite še: