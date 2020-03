Začelo se je tudi v Nemčiji. Brez gledalcev tudi v bundesligi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Borussia (M) in Köln pred praznimi tribunami

Ekipi Borussia Mönchengladbach in Köln bosta tekmo prve nemške nogometne lige odigrala v sredo pred praznimi tribunami, kar se bo primerilo prvič v zgodovini bundeslige. Pred tem so bili porazni stadioni le kdaj na tekmah druge ali nižjih lig. To odločitev je zaradi novega koronavirusa sporočil župan Mönchengladbacha Hans Wilhelm Reiners.