Za koga bo na SP v nogometu navijal Čeferin?

Čeferin, ki si bo ogledal uvodno tekmo prvenstva, dve skupinski tekmi ter polfinale in finale, tako napoveduje uspešno prvenstvo za evropske reprezentance.

Pričakuje lep turnir

"Zmagali smo na mundialu v Nemčiji leta 2006, štiri leta pozneje v Južni Afriki, enako leta 2014 v Braziliji in nazadnje v Rusiji 2018. Pred štirimi leti so v polfinalu igrale štiri evropske reprezentance! Evropskim ekipam lahko resno parirata le Brazilija in Argentina, ki imata močni izbrani vrsti," je poudaril Čeferin, ki meni, da bo prvenstvo dobro organizirano, saj so Katarci dobri organizatorji.

"V Katarju pričakujem lep turnir, v prihodnje pa Fifa svetovnega prvenstva ne bi smela več prirejati pozimi," je še menil prvi mož Uefe, ki je dodal, da dobro sodelujeta s predsednikom Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannijem Infantinom.

"Dobro sodelujeva. V 90 odstotkih vseh primerov oziroma polemik smo se strinjali, preostalih deset odstotkov primerov pa je bilo zanimivo za medije. Morda je bilo tudi umetno prikazano domnevno nerazumevanje med predsednikoma Uefe in Fife. Korektno sodelujeva, nekajkrat pa sem mu jasno povedal, da ne želim brati v medijih o idejnih predlogih, ki zadevajo Uefo. Če bi nam uspelo skleniti dogovor, bi bilo to celo zgodovinsko," je pojasnil Čeferin, ki se dobro zaveda, kot je dejal, da odnos Uefe s Fifo in obratno v resnici nikogar ne zanima, temveč ljudi zanima nogomet.

"Nogomet je več kot denar in ni vse v dobičku"

Čeferin je v pogovoru za Delo pojasnil tudi, kaj se je 8. novembra dogajalo v Nyonu na sestanku s skupino A22 Sports, zastopniki superlige.

Kot je pojasnil Čeferin, so prejeli pisno pobudo A22 za sestanek, ker pa je omenjena skupina v medijih večkrat sporočila, da se želi srečati z vsemi deležniki v evropskem nogometu, so jim pri Uefi "olajšali delo" in v Nyon povabili tudi predstavnike evropskih klubov (Eca), navijačev, evropskih nacionalnih lig in nogometašev (sindikat Fifpro).

"Omenjeni deležniki so šokirani trojici iz A22 na sestanku vsak posebej in vsi skupaj povedali, da ne želijo njihovega tekmovanja, da ne bodo nikdar igrali v njihovem tekmovanju, da je nogomet več kot denar in da ni vse v dobičku," je za Delo dejal Čeferin.

Pomemben mejnik v odnosu med krovno evropsko zvezo in pobudniki zaprtega tekmovanja najbogatejših klubov bo sicer razplet spora, ki ga je s tožbo proti Uefi na madridskem sodišču sprožili pobudniki superlige, v katerem trdijo, da gre pri Uefi in Fifi za monopolno delovanje. Zadevo na pobudo madridskega sodišča trenutno obravnava sodišče Evropske unije (ECJ) v Luksemburgu, odločitev pa se pričakuje v začetku leta 2023.

"Sodišče bo razsodilo, kot bo. V vsakem primeru lahko zatrdim – kot pravnik in predsednik Uefe –, da Uefa nima monopola in da vsakdo lahko organizira tekmovanje po svojih željah. Novega tekmovanja ne bo, ker to ne bi bil nogomet, klubi, lige, igralci in navijači ne želijo superlige. Ne moreš prisiliti ljudi, da bi sodelovali v tekmovanju, ki ga ne želijo. Zame je projekt končan," je za Delo svoje stališče ponovil Čeferin.