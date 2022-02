Z Berićem se niso dogovorili, so pa pripeljali znani obraz iz Evrope

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski nogometni reprezentant Xherdan Shaqiri bo kariero nadaljeval v severnoameriški ligi MLS, in sicer pri ekipi Chicago Fire, kjer je do nedavnega igral Robert Berić. 30-letni vezist je podpisal pogodbo do konca sezone 2024, Chicago pa je Lyonu plačal dobrih 7 milijonov evrov.