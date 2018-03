Xabiju Alonsu grozi petletna zaporna kazen

Špansko tožilstvo nekdanjemu španskemu nogometnemu reprezentantu ter igralcu madridskega Reala, angleškega Liverpoola in nemškega Bayerna Xabiju Alonsu očita, da se je med letoma 2010 in 2012 izognil plačilu davka v višini dva milijona evrov. Zagrozilo mu je s petletno zaporno kaznijo.

Alonso, ki se je upokojil po koncu pretekle sezone, naj bi denar iz trženja svoje osebne podobe "preusmeril" na Portugalsko, je zadnji od številnih znanih nogometašev, ki se je na Pirenejskem polotoku znašel na prepihu zaradi utaje davkov.

Pred Alonsom je sloviti Argentinec in superzvezdnik Barcelone Lionel Messi moral plačati 2,1 milijona evrov kazni. Na črnem seznamu je tudi njegov veliki tekmec iz madridskega Reala Portugalec Cristiano Ronaldo, ki naj bi od trženja svoje osebne podobe utajil 14,7 milijona evrov, kar je že zanikal.

Pod drobnogledom so se zaradi utaje davkov znašli še številni drugi nogometaši, kot so Čilenec Alexis Sanchez, Argentinec Javier Mascherano, Brazilec Marcelo in mnogi drugi.