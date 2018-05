Wenger v Madridu razkril željo glede Oblaka

Vrnitev Jana Oblaka

Arsenal je pred evropsko tekmo sezone. Če bi izločil Atletico, bi si podaljšal upanje, da v finalu v Lyonu (16. maja), kjer bi se pomeril z boljšim iz dvoboja med Marseillom in Salzburgom (prva tekma 2:0 za Francoze), osvoji evropsko lovoriko, s tem pa Arsenalu omogoči nastop v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2018/19.

Upa, da bo nekoliko slabši v Madridu

Jan Oblak je blestel na prvi polfinalni tekmi v Londonu. Foto: Reuters Če bodo topničarji želeli izločiti španskega favorita, bodo morali vsaj enkrat zatresti mrežo rdeče-belih, ki jo od leta 2014 brani slovenski vratar Jan Oblak, tudi ena izmed poletnih želja londonskega velikana. O tem, kako dober čuvaj mreže je, se je otoška javnost še enkrat prepričala na prvi polfinalni tekmi, ko je bil eden izmed junakov srečanja.

"Oblak je v Londonu branil fantastično. Upam, da bo nekoliko manj fantastičen jutri," je Arsene Wenger na novinarski konferenci pred povratnim polfinalnim srečanjem v Madridu razkril željo o tem, da 25-letni Oblak v vratih Atletica ne bi branil tako dobro, kot je prejšnji četrtek na Otoku. Takrat je ubranil kopico zrelih priložnosti Arsenala, ki je imel več kot 80 minut igralca več na zelenici, a se moral na koncu zadovoljiti le z remijem (1:1). Ta mu zagotavlja tako slabo izhodišče, da si lahko Atletico pred svojimi navijači zagotovi finale že z začetnim rezultatom 0:0.

Kandidati za novega trenerja Arsenala so ... Med kandidati za novega trenerja Arsenala omenjajo tudi Massimiliana Allegrija. Foto: Reuters Wenger bi lahko v četrtek vodil svojo zadnjo evropsko tekmo na klopi Arsenala. Po koncu sezone bo zapustil Londončane, otoški mediji pa vsakodnevno razmišljajo o imenih kandidatov, ki bi lahko prišli v poštev in nasledili Francoza, klubsko ikono Arsenala, ki je na delu pri topničarjih že od leta 1996. Kdo vse je v igri za zamenjavo Wengerja? Omenjajo nekdanja kapetana topničarjev, Španca Mikela Arteto (pomočnik trenerja Manchester Cityja) in Francoza Patricka Vieiro (New York City), pa nekdanjega trofejnega stratega Barcelone Luisa Enriqueja (brez kluba), Portugalca Leonarda Jardima (Monaco), Italijana Massimiliana Allegrija (Juventus), Nemca Juliana Nagelsmanna (Hoffenheim), v igri pa bi bil lahko tudi bosanski Srb Željko Buvač, dolgoletni pomočnik Jürgena Kloppa pri Mainzu, Borussii Dortmund in Liverpoolu.

Manjkal zaradi zdravstvenih težav

Diego Simeone je zadovoljen, da se bo Oblak vrnil med vratnici Atletica. Foto: Reuters Navijače Arsenala lahko pred povratno polfinalno tekmo lige Europa skrbi imenitna statistika Oblaka, ki je v tej sezoni branil na 43 tekmah, mrežo pa nedotaknjeno ohranil kar 27-krat. Ko so spremljali zadnji dvoboj Atletica v španskem prvenstvu - rdeče-beli so v nedeljo gostovali pri Alavesu in zmagali z 1:0 -, so se razveselili, da v ekipi Atletica ni bilo Oblaka.

Škofjeločan ni manjkal, ker bi mu Diego Simeone tako kot še nekaterim zvezdnikom namenil počitek pred četrtkovim srečanjem z Arsenalom, ampak so rdečo luč prižgali klubski zdravniki. Manjša poškodba mečne mišice je poskrbela, da strateg Atletica raje ni tvegal.

Zadnji trening Atletica pred srečanjem z Arsenalom:

Oblak se je vrnil, navijači Arsenala zgroženi

Oblaka je na prvi tekmi premagal le francoski napadalec Alexandre Lacazette. Foto: Reuters Oblak je ostal doma in si hitro opomogel. Ponedeljkov trening je še preskočil, nato pa se vrnil k soigralcem in brez težav upošteval navodila strokovnega vodstva. Zdravstvene težave so že preteklost, Oblak je pripravljen za Arsenal. To je novica, ki se je niso razveselili privrženci priljubljenega londonskega kluba.

Portal Daily Cannon, ki pozorno spremlja vse, kar je povezano s topničarji, tako piše o tem, da so se navijači Arsenala po vsem svetu zgrozili ob tem, ko so izvedeli, da si je Oblak opomogel po poškodbi mišice.

Vrnil se je tudi Brazilec Filipe Luis, na mestu desnega bočnega branilca, kjer zaradi rdečega kartona ne bo mogel nastopiti Hrvat Šime Vrsaljko, pa naj bi ob odsotnosti poškodovanega Juanfrana zaigral Ganec Thomas Partey. Pripravljen je tudi Urugvajec Jose Maria Gimenez.