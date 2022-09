Vrhničanom uvodna lovorika v futsalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Silika iz Vrhnike so zmagovalci futsalskega superpokala. V Spodnjem Dupleku so izbranci Mileta Simeunovića s 4:3 premagali državnega prvaka Dobovec. Za Vrhničane je to druga superpokalna lovorika.