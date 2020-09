Vprašljiva prva tekma nove sezone španske lige

Številni mediji v Španiji so danes poročali, da je petkova tekma med Granado in Athleticom iz Bilba tik pred tem, da dobi nov datum, saj tamkajšnja nogometna zveza ne želi tekem v petek zvečer.

Že vrsto let si RFEF prizadeva, da tekem ne bi bilo na sporedu ob petkih in ponedeljkih zvečer, saj so prepričani, da ima to negativen vpliv na obisk tekem.

Med vsesplošnim zaprtjem zaradi pandemije novega koronavirusa, ko so tekme potekale brez gledalcev, to ni bila težava, zdaj pa je RFEF znova zavzela svoje stališče, četudi do nadaljnjega na tribunah še vedno ne bo gledalcev.

Rešitev za spor španski mediji za zdaj ne ponujajo.

Tekem prvega kroga sicer ne bodo odigrali klubi, ki so bili del evropskih tekmovanj v avgustu, med njimi je tudi Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka.