"Videotreningi predstavljajo za vse nas tudi družbeni eksperiment"

Nogometaši nemškega prvaka Bayerna iz Münchna so se, po zaradi epidemije covida-19 preklicani tekmovalni sezoni, znašli v samoosamitvi. Med časom, ko bodo doma z družinami, pa se ne bodo prepustili lenobi in dolgčasu, ampak bodo internetne povezave in družbena omrežja izkoristili za sočasni trening na daljavo.

"Nujno je, da nadaljujemo s telesno pripravo tudi v času ukrepov zaradi koronovirusa. Vsi smo zelo motivirani, vsi se trudimo po najboljših močeh. Nujno je, da ohranjamo dnevni stik. Vsi, igralci in strokovni štab, bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo tudi v tem času ohranili pripravljenost na najvišji ravni," je dejal trener Hansi Flick.

"V sredo z začetkom ob 11. uri smo opravili prvi trening 'on-line'. Vsi lahko spremljamo navodila prek prenosnikov oziroma tablic ter opravljamo trening in vaje, ki jih bomo dnevno predvajali iz svojega centra," je še sporočil Flick.

Zvezna dežela Bavarska še ni razglasila splošne karantene, so se pa v Bayernu zaradi zajezitve širjenja okužbe odločili upoštevati nasvete zdravniške službe in odpovedali skupinske treninge v fitnesu oziroma na zelenici.

Bundesliga je odpovedana vsaj do začetka aprila

Elitna nemška nogometna bundesliga je odpovedana vsaj do začetka aprila. Čas prekinitve vseh tekmovanj pa bodo v klubu, kot rečeno, izkoristili za kondicijski trening po navodilih kondicijskega trenerja Holgerja Broicha.

"Vsak od članov kolektiva ima med treningom na sebi uro, prek katere dobivamo informacije o srčnem utripu in drugih parametrih, kar člani strokovnega štaba spremljamo prek zaslonov. Treningi trajajo od 75 do 90 minut, odvisno od intenzivnosti in vaj. Najprej smo delali vaje za stabilnost," so pojasnili pri Bayernu.

"Pomembna pa je tudi družabna komponenta. Tako so igralci še kar nekaj časa po koncu vaj ostali v stiku in se pogovarjali, izmenjevali ideje. Tako ti videotreningi predstavljajo za nas vse tudi družbeni eksperiment našega delovanja v takšnih razmerah," so še sporočili.