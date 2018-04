V Mariboru pogledi uprti k zdravnikom #video

Videovrhunci tekem 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije

Vodilna trojica slovenskega klubskega nogometa je v 29. krogu doživel različno usodo. Vodilna Olimpija je proti Gorici remizirala in objokovala slabo realizacijo, Maribor je edini zmagal, a izgubil dva najbolj razigrana napadalca, Domžale pa so izgubile prvič letos, za dodatno slabo voljo pa so poskrbele še poškodbe štirih pomembnih igralcev. Darko Milanič in Simon Rožman upata, da ju bodo klubski zdravniki razveselili s čim ugodnejšimi novicami.

Olimpija : Gorica 0:0

Vodilni zmaji so proti Gorici ostali brez zadetka. V polno niso zadeli niti z bele točke, kjer je prvi junak srečanja Grega Sorčan prekrižal načrte Roku Kronavetru.

"Čestital bi vratarju Gorice. Do zadnje minute smo igrali na en gol, a moramo biti na koncu zadovoljni tudi s točko. V kratkem roku moramo odpraviti določene težave z realizacijo. Sem trener Olimpije, moji fantje so igralci Olimpije, tako da moramo igrati tudi pod pritiskom. Če tega nismo zmožni, ne moremo delati v takšnem klubu. Verjamem v celotno moštvo, da smo pravi in da bomo stopili skupaj ter se na koncu skupaj z našimi navijači veselili," napoveduje Igor Bišćan in ostaja optimist.

"Razlika v kakovosti je očitna. Moji fantje so se borili, kar jih je nagradilo s točko. Čestitke za požrtvovalnost," je dejal trener Gorice Miran Srebrnič.

Maribor : Triglav 2:1

Mariborčani so premagali na papirju najlažjega tekmeca v ligi z 2:1, a za zmago, s katero so se Olimpiji približali na točko zaostanka, plačali krvav davek. "Najprej poškodba Mlakarja, pa rdeči karton Ivkovića, tudi Zahović je moral zaradi poškodbe iz igre... Dogajajo se nam zadeve, ki nam ne dovolijo, da pripeljemo tekmo, kamor si želimo," Darko Milanič upa, da bosta Zahović in Mlakar, v zadnjem času najboljša strelca in podajalca Maribora, kmalu nared za vrnitev.

"Upam, da ju ne čaka dolgotrajnejša odsotnost. Luka je dobil udarec v hrbet, pri Janu gre za zvin gležnja. Drugega, ne tega, ki ga je imel poškodovanega v Kidričevem. Za kako resni poškodbi gre, pa je zdaj še prehitro govoriti. Počakali bomo na mnenje zdravniške službe."

Kranjčani so točke, ki jih nujno potrebujejo za obstanek v druščini najboljših, iskali v Ljudskem vrtu in bili blizu presenečenju. "Škoda. To je bila dobra predstava fantov. Pet slabih minut nas je stalo zmago. Očitno smo prehitro dali gol, saj smo do takrat disciplinirano in taktično dobro odigrali tekmo. Gremo naprej. Dokler je matematika, še verjamem, da bomo ostali v prvi ligi," trener Siniša Brkić verjame v boljše čase. Letos s Triglavom še ni zmagal.

Celje : Domžale 2:1

Celjani so prekinil niz 14 tekem Domžal brez poraza v 1. SNL in na četrtem mestu, ki bi lahko vodil v Evropo, ujeli Velenjčane. "Priča smo bili zelo dobri tekmi, z dobrim ritmom in veliko priložnostmi. Odigrali smo odličen prvi polčas, v drugem pa smo trpeli. Imeli smo nekaj športne sreče, na koncu pa nam je z veliko truda in energije uspelo zmagati," se je Dušan Kosić razveselil odmevne zmage, s katero jo je zagodel šampionskim ambicijam rumenih.

Da je bila tekma dobra in gledljiva, se je strinjal tudi njegov stanovski kolega Simon Rožman. "Žal mi je neizkoriščenih priložnosti, ki bi lahko tekmo v drugem delu prevesele v drugo smer. Slej ko prej se je moralo zgoditi ta poraz. Nič ne boli, bolj bojijo poškodbe, ki so jih prejeli štirje ključni igralci. Vedeli smo, da nas bodo tekmeci skušali na vse načine onemogočiti. To jim je uspelo, a bomo še naprej zvesti svoji vsebini in se borili do konca."

Nekdanji reprezentant BiH Senijad Ibričić, ki je odigral le nekaj minut, je v celjski bolnišnici zaradi raztrganine na zunanjem delu gležnja prejel sedem šivov. Poškodovala sta se še Zeni Husmani in Matija Širok, neugoden udarec pa prejela tudi Agim Ibraimi in Ajdin Mulalić, ki je v zadnji minuti prejel rdeči karton.

Ankaran : Rudar 3:2

Primorski brezdomci so v Novi Gorici vzeli mero Rudarju in na lestvici pobegnili Triglavu na pet točk prednosti. "Z nekaj sreče in borbenostjo smo zasluženo zmagali. Nekateri igralci še niso optimalno pripravljeni. Ta zmaga bo prinesla nekaj miru v našo hišo," je bil zadovoljen Vlado Badžim.

V velenjskem taboru je bil Marijan Pušnik zelo razočaran. "Storili smo katastrofalne napake v obrambi. Če tako naivno prejemaš zadetke, si več niti ne zaslužiš. Nekateri fantje v naši obrambi se bodo morali zamisliti nad svojo disciplino v igri," je bil kritičen zlasti do igralcev v zadnji vrsti, ki so po v uvodni tretjini srečanja prejeli kar tri gole. Po lepoti je izstopal zlasti gol Tima Vodeba za 2:0, ki ga je dosegel s priljubljenimi škarjicami.

Krško : Aluminij 1:2

Kidričani so v Posavju osvojili paket treh točk, zelo pomemben v boju za obstanek. "V prvem polčasu smo priigrali dva zadetka, v drugem pa garali v obrambi in zadržali prednost," je povedal Oliver Bogatinov, ki ga konec maja z Aluminijem čaka še finale pokala Slovenije.

Krčani v prvem polčasu niso navdušili trenerja. "Slabo smo šli v tekmo in se nismo držali dogovora. Kaznovani smo bili za vsako malenkost. V drugem polčasu smo garali, a fantje niso bili poplačani za trud. Zmagala je srečnejša ekipa Aluminija," je menil Alen Šćulac.