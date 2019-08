Verbič potrt in razočaran kot že dolgo ne

''Kaj lahko povem o tekmi? V nogometu pridejo tudi takšni trenutki, večje od jeze pa je razočaranje nad krivico, ki se mi je zgodila,'' je na družbenih omrežjih zapisal Benjamin Verbič. Izključitev, sploh prva, odkar igra v Ukrajini, na dvoboju 5. kroga ukrajinskega prvenstva proti Olimpiku iz Donecka, ga je prizadela. Prepričan je, da si je ni zaslužil. Ukrajinski podprvak se je v soboto z gosti iz Donecka razšel brez zmagovalca (1:1), pet minut pred koncem srečanja pa se je zamračilo pred očmi 25-letnega slovenskega reprezentanta.

What can I say about the game?

Well.. there comes moments like this, but bigger than anger is disappointment by injustice 😔. But we have no time to look back, only focus on the future 🙏🏻 pic.twitter.com/uMY0QYvBac