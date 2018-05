Veliko priznanje za Zlatka Dedića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometaš Zlatko Dedić je bil izbran za najboljšega igralca avstrijske druge lige (Erste Liga), za bundesligo drugega najmočnejšega nogometnega tekmovanja v Avstriji. Dedić je z ekipo Wacker letos v prvenstvu prepričljivo zmagal in si priboril napredovanje v najvišji razred - bundesligo.

Wacker iz Innsbrucka je v sezoni 2017/18 v 35 krogih dosegel 21 zmag, šest porazov in osem neodločenih izidov, z 71 točkami pa za šest točk ugnal drugouvrščeno ekipo Hartberga.

Predsedniki klubov, menedžerji in trenerji so soglasno za najboljšega igralca te lige izbrali Zlatka Dedića, 33-letnega nogometaša, rojenega v Bihaću, ki je poklicno kariero začel leta 2000 v Kopru, za slovensko člansko izbrano vrsto pa odigral 49 tekem med letoma 2004 in 2013 ter v tem obdobju dosegel osem golov.

Priznanja najboljšim v pretekli sezoni bodo v Avstriji podelili danes zvečer, Dedić pa je na lestvici najboljših prehitel drugouvrščenega napadalca Hamdija Salihija iz kluba Wiener-Neustadt. Tretji je bil njegov kolega v Wackerju Florian Jamnig. Najboljši vratar je Wackerjev Christopher Knett, vsi omenjeni pa so tudi člani idealne enajsterice, ki so jo izbrali avstrijski mediji.