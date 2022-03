Velika prijatelja spet na nasprotnih bregovih

Tudi danes se bodo nadaljevale kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju. Danes bodo na delu reprezentance v afriškem delu kvalifikacij, pod drobnogledom pa bo med drugim zagotovo srečanje med Egiptom in Senegalom, saj bo to že drugi obračun zvezdniških napadalcev Liverpoola Mohameda Salaha in Sadia Maneja.

V prvem delu trilogije med obema reprezentancama je bil uspešnejši Mange, saj je Senegal februarja v finalu Afriškega pokala narodov 2021 v Kamerunu premagal Egipt. Nekaj ​​trenutkov po tem, ko je osvojil prvi pokal narodov v svoji državi, so Maneja videli z roko okoli Salahovih ramen, da je tolažil soigralca iz Liverpoola na eni od najbolj nepozabnih podob iz finala. Mane zatem ob vrnitvi v Anglijo iz spoštovanja do Salaha tudi ni želel odgovarjati na vprašanja novinarjev o osvojeni lovoriki.

Senegal ali Egipt? Foto: Guliverimage

"Z Mojem o tem sploh ne govoriva. Do danes še nisva spregovorila o zadnjem finalu med Egiptom in Senegalom, ker vem, da porazi bolijo, in verjamem, da tudi njemu še vedno ni lahko. Če se nam s Senegalom uspe uvrstiti, bo to zelo velik dogodek za našo državo. Igranje na svetovnem prvenstvu so sanje za vsakega nogometaša," je pred novim obračunom v trilogiji tekem med Senegalom in Egiptom dejal Mane.

V tej sezoni premier lige sta skupaj dosegla že 32 zadetkov. Foto: Reuters

Salah in Mane sta zunaj reprezentanc velika prijatelja, del Liverpoola sta oba že skoraj pet let, potem ko se je Salah leta 2017 pridružil Redsom iz Rome. Njuno prijateljstvo je bilo že večkrat na preizkušnji, njun sicer zelo tekmovalni zanos pa v zadnjih letih pomagal Liverpoolu, da je postal angleški, evropski in svetovni prvak.

Od prihoda obeh na Otok sta skupaj dosegla že 251 golov, Egipčan jih je sicer zbral 55 več od svojega soigralca. Salah jih je do zdaj dosegel 153, s čimer na Liverpoolovem seznamu najboljših strelcev vseh časov le za pet zadetkov zaostaja za osmouvrščenim Michaelom Owenom. Mane je pri številki 111, s čimer je pred kratkim prehitel Johna Barnesa. Oba sta med najboljšimi strelci tudi na lestvici najboljših afriških strelcev v premier ligi, oba sta že prehitela Didierja Drogbaja, ta je dosegel 104 gole. Oba sta vroča tudi letos, Salah je z 20 goli trenutno prvi strelec premier lige, Mane jih ima v svoji zbirki 12.

V preteklosti že zavrelo

A med dvema prijateljema in tokrat tudi tekmecema, ki sicer veljata za strah in trepet svojih nasprotnikov, je nekajkrat tudi že pošteno zavrelo. Najbolj znan ali morda zloglasen primer tega sega v avgust 2019, ko je Liverpool premagal Burnley s 3:0.

Mane se je razjezil, ko je bil v 85. minuti zamenjan na stadionu Turf Moor, jezo pa je uperil proti Salahu, ta je v drugem polčasu raje streljal, kot da bi podajal bolje postavljenemu soigralcu. V poznejšem intervjuju je Mane, ki sicer velja za enega od najbolj mirnih igralcev, razkril, da sta s Salahom kmalu uredila zadevo, potem ko sta takoj po tekmi pogovorila, vse skupaj pa sta oba hitro pozabila in hkrati pokazala, da je uspeh kluba pred njunimi individualnimi željami.

Zdaj si oba s svojima reprezentancama želita tudi nastopa v Katarju, a bo čez osem mesecev le eden izmed njiju svoj talent lahko pokazal na svetovnem prizorišču. A karkoli se bo zgodilo med Egiptom in Senegalom, se bo "nenavadni par" nato vrnil v Liverpool, odločen, da bo na Anfield ob koncu sezone pripeljal še več lovorik. Liverpool je sicer v igri še za prav vse, ob tem pa so se Reds v tej sezoni že veselili naslova ligaškega pokalnega zmagovalca.

Preberite še: