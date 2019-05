Velika afera v Španiji, aretiran nekdanji zvezdnik Reala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Raul Bravo je za Real med letoma 2003 in 2007 odigral 132 tekem. Foto: Reuters

Španijo pretresa nov škandal z nameščanjem nogometnih izidov, ki je neposredno povezan s prvoligaškim nogometom. Med številnimi igralci, ki so bili pridržani, je po poročanju španskih medijev tudi nekdanji član madridskega Reala in nekdanji španski reprezentant Raul Bravo, danes poroča španski časnik As.