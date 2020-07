V ponedeljek znana odločitev o Manchester Cityju

Uefa je februarja letos angleškemu klubu zaradi zavajanja in kršenja finančnega "fair-playja" naložila dvoletno prepoved nastopa v evropskih klubskih tekmovanjih v sezonah 2020/21 in 2021/22 ter denarno kazen v višini 30 milijonov evrov.

Uefa je pri preučitvi dokazov o finančnem poslovanju ekipe iz Manchestra, ki je v lasti šejka Mansoura bin Zayeda Al Nahyana iz Združenih arabskih emiratov, našla resne kršitve pravil licenciranja in finančnega fair playa, pokroviteljstva in finančnega poslovanja. Nepravilnosti so se dogajale med letoma 2012 in 2016.

Na izrečeno kazen so se meščani, kot imenujejo Manchester City, pritožili na sodišče v Lozani, njihova usoda glede nastopov na veliki evropski sceni pa bo znana v ponedeljek.