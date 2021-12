V Parizu huligani prekinili tekmo, znova vpleteni ultrasi Lyona

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB — Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021

Huligani obeh ekip so se sinoči med polčasom spopadli na eni od tribun, eksplodirali so tudi doma narejeni pirotehnični izdelki, zato drugega polčasa niso nadaljevali. Posredovati so morali varnostniki in policija, a je kljub temu uspelo nekaterim izgrednikom vdreti na igrišče. Tam so se že zbrali sodniki in igralci, ki so se nato umaknili v slačilnice. Do prekinitve je bil izid neodločen 1:1.

Paris FC and Lyon Fc #Coupedefrance game abandoned after fans clash.#PFCOL pic.twitter.com/XjafeY4IvE — Ojora Babatunde (@ojbsports) December 17, 2021

Že drugič v tej sezoni so bili v izgrede vpleteni navijači Lyona, sicer pa so številni neredi zaznamovali dozdajšnji potek sezone v francoskem nogometu od avgusta, ko so se začele tekme na najvišji ravni. Predsednik pariškega kluba je za izgrede okrivil ultrase Lyona: "Kot običajno je skupina bedakov vse pokvarila. In ta skupina bedakov so ultrasi Lyona," je dejal Pierre Ferracci. "Seveda so krivci na obeh straneh, a naši niso začeli izgredov."

Bagarre générale lors de #PFCOL 🤦😅 Paris FC - Olympique Lyon pic.twitter.com/4e6ow2rTvv — Nazim (@NazimMokhbi) December 17, 2021

Olympique je tako že moral odigrati dve tekmi pred praznimi tribunami svojega stadiona v Lyonu, kjer je 21. novembra prišlo do neredov, na katerih so igralca Marseilla Dimitrija Payeta v glavo zadeli s plastenko.