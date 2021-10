V Manchestru opravili žreb skupin za žensko nogometno EP 2022

V Manchestru so danes opravili žreb skupin za žensko evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo med 6. in 31. julijem prihodnje leto v Angliji. Nizozemska, branilka naslova iz leta 2017, bo igrala v skupini C, v njej so še Švedska, Rusija in Švica.

London, Manchester, Sheffield, Southampton, Brighton & Howe, Milton Keynes, Rotherham in Leigh bodo poleti drugo leto gostili 16 najboljših ženskih reprezentanc na stari celini.

V skupini A bodo nastopile Anglija, Avstrija, Norveška in Severna Irska, v skupini B Nemčija, Danska, Španija in Finska, v skupini C Nizozemska, Švedska, Rusija in Švica, v skupini D pa Francija, Italija, Belgija in Islandija.

Po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh štirih skupin se bosta uvrstili v četrtfinale, nato sledijo tekme na izločanje. Finalna tekma bo 31. julija na slovitem Wembleyju.

Na dosedanjih evropskih prvenstvih so bile najuspešnejše Nemke z osmimi končnimi zmagami. Dvakrat so slavile Norvežanke, po enkrat pa Nizozemke in Švedinje.