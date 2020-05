V Italiji začeli skupinske treninge, kmalu bo padla še odločitev o prvenstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvotnih načrtih bi morali v Italiji skupinske treninge začeti v ponedeljek, a se je zapletlo zaradi zahtev italijanske politike po ohranjanju karantene, če bi med testiranji odkrili nov primer okužbe novega koronavirusa med nogometaši. Zdaj je ta ukrep nekoliko milejši. Če bodo pri katerem od nogometašev odkrili okužbo, bo moral v osamitev samo okuženi, ne pa tudi njegovi soigralci.

Preučili vse možnosti in prišli do dogovora

"Zelo dobro je, da se lahko treningi nadaljujejo. Preučili smo vse možnosti in prišli do dogovora, da lahko nogometaši začnejo skupne treninge, pri tem pa ni potrebno, da ostajajo v izolaciji v pripravljalnih središčih," je dejal minister. Po novem bodo tako lahko nogometaši po treningih zapustili vadbene centre in odšli domov.

Individualni treningi so v tej državi sicer dovoljeni od 4. maja, potem ko se je nogomet v Italiji zaradi epimedije povsem ustavil že 9. marca.

Kdaj nadaljevanje serie A?

Načrti, da bi ligo nadaljevali sredi junija, pa so tudi še aktualni, je dodal minister. Dejal je, da je za 28. maj sklical sestanek s predsednikom italijanske zveze Figc in vodstvom italijanske lige: "Takrat bomo imeli vse potrebne podatke, da se bomo lahko odločili o tem, ali in kdaj se bo liga lahko nadaljevala."

V Italiji so sicer vsa tekmovanja prepovedana do 14. julija, v vodstvu serie A pa se ogrevajo za začetek že 13. julija, če bo vlada do takrat še dodatno sprostila ukrepe.

Preberite še: