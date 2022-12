V Franciji iz zapora izpustili brata Paula Pogbaja

Paul Pogba je policiji prijavil, da je bil žrtev več milijonov evrov vrednega izsiljevanja članov kriminalne tolpe, v katerega je bil po mnenju nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda vpleten tudi njegov brat Mathias Pogba. Ta je 27. avgusta na spletu objavil zagonetni videoposnetek, v katerem v francoščini, italijanščini, angleščini in španščini obljublja "velika razkritja" o zdajšnjem Juventusovem nogometašu. Šlo naj bi za izsiljevanje, katerega žrtev naj bi bil zvezdnik Juventusa.

Izsiljevalci naj bi od Paula Pogbaja zahtevali 13 milijonov evrov, če bi se želel izogniti objavi "spornih videoposnetkov". Francoska tiskovna agencija AFP je, sklicujoč se na sodni vir, poročala, da sta preiskovalna sodnika ugodila zahtevi za izpustitev Mathiasa Pogbaja, ki jo je nekaj dni prej vložil odvetnik Yassine Bouzrou.

Paul Pogba Foto: Reuters Obtožen je bil izsiljevanja v organizirani združbi in sodelovanja v hudodelski združbi. V tem primeru so bili obtoženi še štirje osumljenci. Šlo naj bi za sorodnike bratov Pogba, stare od 27 do 36 let, ki jih obtožnica bremeni izsiljevanja z orožjem, ugrabitve ter sodelovanja v hudodelski združbi.

Paul Pogba je bil leta 2018 član francoske nogometne reprezentance, ki je osvojila naslov svetovnega prvaka. Zvezdnik je francoskim preiskovalcem povedal, da so ga štirje moški, dva sta bila pokrita s kapuco in oborožena z jurišnima puškama, zadrževali in ga "obtožili", da jim ni finančno pomagal. Od zahtevanih 13 milijonov evrov pravi, da je plačal 100.000 evrov.