Francoskemu zvezdniku štiriletna prepoved zaradi dopinga

Francoski nogometni zvezdnik Paul Pogba je bil pozitiven na testosteron avgusta po tekmi italijanskega prvenstva serie A med Juventusom in Udinesejem. Analiza vzorca B pa je le še potrdila rezultat.

Od začetka septembra je bil Pogba začasno suspendiran, postopek pa je sprožila italijanska protidopinška organizacija Nado. Ob tem je francoski zvezdnik tudi priznal, da je vzel prehransko dopolnilo, katerega navodilo za uporabo omenja snovi, ki povečujejo učinkovitost.

Nogometaš, ki je 81-krat zaigral za francosko reprezentanco in z njo postal tudi svetovni prvak, od lani spet igra za italijanske rekordne prvake, za katere je igral tudi od leta 2012 do 2016. Pravzaprav je bil od takrat na igrišču le občasno. Tudi na tekmi proti videmskemu klubu, ko so mu odvzeli pozitiven vzorec, ni igral, ampak je le sedel na klopi.