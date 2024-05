V Domžalah pod, na Norveškem pa kar čez cesto #video

Nogometni portal Nogomania poroča o nenavadni poti, ki jo nogometaši kluba iz Osla opravijo pred začetkom tekme. KFUM Oslo je manjši klub iz norveške prestolnice, ki se je lani prvič v zgodovini prebil med nogometno elito vikingov. Klub s stadionom, ki v objektu nima garderob, se je znašel tako, da jih je namestil v stavbi na drugi strani ceste.

V petem krogu, ko so gostili nogometaše Branna, je nastal tudi posnetek, ki prikazuje prihod nogometašev na zelenico pred začetkom srečanja pod budnim očesom policije, ki je zaustavila celoten promet. V klubu so sicer med sezono že povečali kapaciteto stadiona, obljubljajo pa tudi dodatne posodobitve objekta.

🇳🇴🛣️ Meanwhile in the Norwegian league, newly promoted side KFUM Oslo have their changing rooms separate from the stadium...



So the KFUM & Brann players had to cross the road to begin the game! 😅😂 pic.twitter.com/cqCoioDFV8