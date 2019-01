V Bialystoku je ostal samo še en Slovenec

Po manj kot letu dni Roman bzapušča Poljsko, kjer je igral od februarja lani, ko je v tamkajšnjega v prvoligaša Jagiellonio iz Bialystoka prišel iz vrst nemškega Darmstadta, kjer tudi v drugem poizkusu ni dočakal prave priložnosti.

Slovenski reprezentant je za Jagiellonio odigral 33 tekem, a zabil samo šest golov, v tej sezoni pa se na 19 tekmah med strelce vpisal samo trikrat, tako da predčasno končuje svojo poljsko zgodbo, ki bi morala trajati do leta 2020.

S Poljaki je prekinil pogodbo in kot prost nogometaš odšel na Ciper, kjer bo po novem igral za Apoel iz Nikozije, s katerim je podpisal pogodbo do junija 2020, kar so potrdili tudi pri 27-kratnem ciprskem prvaku, ki je trenutno vodilni na prvenstveni razpredelnici.

Nekdanji član Celja, ki je igral še za bolgarski Ludogorec in hrvaško Rijeko, tako odhaja v klub, v katerem sta pred leti igrala tudi nekdanja slovenska reprezentanta Miran Pavlin in Alfred Jermaniš. Devetindvajsetletni Korošec je sicer do zdaj zbral 26 nastopov v majici Slovenije in zabil štiri gole.

V Bialystoku tako od treh slovenskih nogometašev, ki so tam igrali še pred kratkim (ob Bezjaku še Dejan Lazarević), ostaja samo še en, branilec Nemanja Mitrović.