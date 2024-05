V Beogradu položili temeljni kamen za nov nacionalni stadion

V Beogradu so v okviru projekta Expo 2027 položili temeljni kamen za nov stadion. Stadion naj bi sprejel okrog 52.000 gledalcev. Njegova gradnja naj bi bila predvidoma končana do konca leta 2026. Dve leti kasneje bi na njem moral potekati tudi finale evropske lige.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob polaganju temeljnega kamna dejal, da je srečen, da se gradi takšna nogometna lepotica. "Uvrstitev na veliko tekmovanje ni nekaj, kar bi nas zadovoljilo. Pričakujemo zmage nad Nemci, Danci in Angleži. Ne bi opravljali tega dela, če ga ne bi imeli za koga. To delamo za ljudi. Predvsem za otroke, ki brcajo žogo in vse tiste, ki to gledajo," je dejal Vučić.

Stadion bo velika pridobitev za srbsko nogometno reprezentanco, ki se bo na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji, 20. junija v Münchnu, pomerila s Slovenijo. Nove pridobitve se je zelo razveselil tudi srbski selektor Dragan Stojković, ki je dejal, da je ponosen ob začetku ustvarjanja sanj.

"Šlo bo za večnamenski objekt, na katerem bodo potekali tudi koncerti in ostali spektakli. Mi, ki prihajamo iz nogometa smo presrečni, da se je vse skupaj začelo. Komaj čakam, da bo objekt končan in da bomo nanj lahko ponosni," je dejal Stojković.

O pričakovanjih pred evropskim prvenstvom je Stojković dejal, da je pred takšnim turnirjem treba verjeti v uspeh in se ne predati. "Zmaga je zdravilo za vse. Borili se bomo in dali vse od sebe," besede Stojkovića prenaša srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbska reprezentanca je tekme do sedaj igrala na Stadionu Rajka Mitića, a je slednji že zastarel in potreben obnove, ki pa se naj ne bi ekonomsko izplačala.